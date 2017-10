L1 : Une responsable politique veut nationaliser les droits TV

Interrogée par So Foot, Raquel Garrido a déclaré qu'elle souhaiterait nationaliser les droits TV de la Ligue 1, afin que les matchs puissent être diffusés sur des chaînes gratuites.

Samedi soir, à l’occasion du match Amiens – Lille, l’effondrement d’une barrière dans le parcage visiteurs a entraîné la chute de supporters lillois (bilan : une trentaine de blessés, dont cinq graves). Quelques minutes seulement après, l’incident était au cœur de nombreuses discussions sur les réseaux sociaux. Raquel Garrido s’est fait remarquer en tweetant le message suivant : « J’ai assisté ce soir au match PSG – Bordeaux, événement qui coûte des millions, tandis qu’à Amiens – Lille une tribune s’effondre. Cherchez l’erreur. » Face au tollé suscité, la porte-parole de la France Insoumise a supprimé son message et fait amende honorable en précisant qu’elle voulait dénoncer les grandes différences de budget entre clubs mais qu’elle avait « sans doute surréagi ».

Garrido : « Je nationaliserais les droits de retransmission télé »

La polémique s’est progressivement éteinte. Raquel Garrido, elle, a été invitée par So Foot à s’exprimer sur d’autres sujets relatifs au ballon rond. Dans une interview publiée dimanche, la responsable politique a notamment affirmé que si elle était en mesure de le faire, elle n’hésiterait pas à mettre en oeuvre une mesure pour le moins surprenante : « Je « nationaliserais », comme l’a fait Christina Kirchner en Argentine, les droits de retransmission télé afin que les matchs de Ligue 1 soient diffusés sur des chaînes gratuites. » Rappelons que les droits de la Ligue 1 et de la Ligue 2 sont actuellement de 748,5 millions d’euros par saison, une somme prise en charge par les diffuseurs Canal+ et beIN Sports. Outre cette proposition, celle qui soutient Jean-Luc Mélenchon a également déploré que les maillots officiels des clubs de l’élite soient trop chers (« J’inventerais une disposition dans le cahier des charges empêchant les clubs de ratiboiser le peuple avec des maillots vendus 80 euros alors qu’ils ne les valent pas, loin de là »).