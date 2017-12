L1 - Toulouse : Pascal Dupraz voit son équipe en finale d’une coupe

Malgré la situation difficile du TFC, dix-huitième de Ligue 1, Pascal Dupraz garde des objectifs très élevés avant de recevoir Caen ce samedi (20h00).

Toulouse est sur une pente très déclinante depuis un mois. Incapable de gagner en Ligue 1 depuis le 21 octobre, le club de la Ville Rose disputera un match très important contre Caen ce samedi soir au Stadium (20h00). Dix-huitième au classement après sa défaite à Lille le week-end dernier, le TFC est tancé par son entraîneur Pascal Dupraz, qui tente d’insuffler un esprit de révolte dans son groupe avec les déclarations chocs dont il a le secret. Dupraz a des ambitions très élevées « Il n’y a rien de plus excitant, intéressant que la situation actuelle, assure-t-il. Il y a un leadership à affirmer, des solutions à trouver. Je suis content d’avoir cet écueil devant moi, cette tâche. En ce moment, je ne voudrais pas coacher un autre club que le TFC. Je suis fier d’être ici. » Et l’entraîneur toulousain reste ambitieux malgré les difficultés de son équipe. Vendredi en conférence de presse, l’ancien coach de l’ETG a même fixé des objectifs très élevés à ses joueurs. « Je ne veux pas ouvrir le parapluie : nous finirons dans les dix premiers et nous irons en finale d’une Coupe », lâche même Pascal Dupraz. Confiance en Sadran pour son avenir Peut-être un contre-feu pour ne pas évoquer sa propre personne. Selon SFR Sport, le Savoyard n’aurait plus l’adhésion de son vestiaire. « Le cocu est toujours le dernier au courant », a répondu l’intéressé sur le ton de l’humour. Car cette semaine, une information du site Les Violets a pu le déstabiliser. On y apprenait que face aux mauvais résultats du TFC, le président Olivier Sadran se posait des questions sur l’avenir de son entraîneur. Des noms auraient même déjà été couchés sur une liste en cas de limogeage, dont celui d’Olivier Echouafni. « Si on ne marque pas de points, se posera la question du remplacement du coach. C’est la vie du foot, a répondu Pascal Dupraz vendredi. Mon sentiment est que le président Sadran est tellement droit que je ne le vois pas appeler d’autres coachs avant de me le dire. » Et il aimerait bien ne pas avoir à rencontrer son président dimanche, au lendemain du match contre Caen.