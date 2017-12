L1 : Thauvin, Cavani et Kakuta nommés en novembre

Les trois nommés pour le prix de joueur du mois de novembre en Liuge 1 ont été dévoilés lundi soir : il s’agit de Florian Thauvin, Edinson Cavani et Gaël Kakuta.

Après Radamel Falcao, Steve Mandanda et Nabil Fekir, un nouveau joueur va être récompensé cette saison. Lundi soir, la liste des joueurs nommés pour le titre de meilleur joueur du mois de novembre a été dévoilée. Elle est composée de Florian Thauvin (Marseille), Edinson Cavani (PSG) et Gaël Kakuta (Amiens). En Ligue 2, le trio qui sera en concurrence est formé par Diego Rigonato (Reims), Umut Bozok (Nîmes) et Sébastien Roudet (Valenciennes).