L1 - Strasbourg : Le retour de Lala et Carole, la solution miracle ?

Privé de Kenny Lala et Lionel Carole sur les deux dernières journées de L1, Strasbourg n’y a pas marqué un seul but. Certainement pas un hasard tant le rôle des deux latéraux est primordial dans l’animation offensive du Racing cette saison.

Il n’est pas fréquent d’associer la disette offensive d’une équipe à l’absence de ses latéraux. Dans le cas de Strasbourg, le lien est pourtant vite fait. Le Racing reste sur deux matchs sans marquer le moindre but, une première depuis l’hiver dernier. Deux rencontres que les hommes de Thierry Laurey ont disputé sans Kenny Lala ni Lionel Carole, qui avaient habituellement la responsabilité d’animer les couloirs alsaciens dans le 3-5-2 installé par le coach depuis deux mois. Certainement pas un hasard. Symbole de leur impuissance, ils n’avaient tenté à Lille (0-0) que quatre tirs. Soit leur plus mauvais total de la saison. L’absence de Lala et Carole n’était pas la seule cause de cette discrétion, puisque le Racing avait affronté un LOSC en pleine bourre dans l’optique de ne pas se découvrir avant tout.

Un duo complémentaire

Mais c’est justement la force du duo de latéraux dont dispose Strasbourg. Si le RCSA ne refuse pas de prendre le jeu à son compte, en particulier à domicile, il est surtout à son aise dans l’exercice de l’attaque rapide. Un domaine dans lequel Lala et Carole, habiles aussi dans une configuration d’offensives placées, excellent depuis le début de la saison. Le premier est ainsi le troisième joueur le plus décisif de Strasbourg en 2018-19, avec déjà trois buts et deux passes en championnat. C’est simple, personne ne fait mieux parmi les défenseurs de L1. De retour en France après des passages par Galatasaray et le FC Séville, Carole est moins « flashy » et ses statistiques sont moins ronflantes (une seule passe décisive). Mais il n’est pas moins utile pour autant et son profil plus défensif compense à merveilles les débordements incessants de Lala de l’autre côté.

Un retour qui tombe à pic

De retour de blessure pour le déplacement de Strasbourg à Rennes dimanche (17h00), le duo va forcément faire du bien au Racing. Parce qu’en leur absence, Laurey n’avait pas pléthore de solutions pour maintenir son système préférentiel, Abdallah Ndour étant aussi à l’infirmerie et Anthony Caci suspendu. Alors le coach alsacien a innové en plaçant des joueurs peu habitués à ce rôle dans les couloirs, en l’occurrence Dimitri Liénard et Ismaël Aaneba. Le premier évoluait à un poste tout sauf naturel pour lui et était forcément bridé. Le second, débarqué en 2017 de la région parisienne à 18 ans sans être passé par un centre de formation, a fait ses grands débuts en L1 à Lille. Laurey n’avait rien à leur reprocher, mais ils ne pouvaient tout simplement pas prétendre au niveau des titulaires habituels. Dont le retour doit servir à relancer une équipe qui reste sur quatre matchs sans succès en championnat.