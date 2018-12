L1 - Strasbourg / Jonas Martin : « C’est aussi un exploit »

Manchester United et Arsenal n'ont pas réussi à se départager ce mercredi soir à Old Trafford (2-2). Alors que les Gunners enchaînent un 20eme match toutes compétitions confondues sans perdre, les Red Devils continuent de piétiner.

Deux buts d'Arsenal, deux réponses mancuniennes

Deux blocs qui continuent leur série



It’s not the W we were after…

But a point from #MUNARS extends our unbeaten run to 2️⃣0️⃣ games pic.twitter.com/mURoWnD3Sh



— Arsenal FC (@Arsenal) 5 décembre 2018

Après son succès contre Tottenham (4-2), Arsenal n'a pas réussi à enchaîner sur la pelouse de Manchester United.. Sur chaque accélération, les Gunners ont été dangereux. Mais le manque de réussite à empêcher les Londoniens de l'emporter à Old Trafford. En fin de match, Alexandre Lacazette faisait une faute pour marquer (88eme) et Henrikh Mkhitaryan était hors-jeu au moment de reprendre une frappe de Lucas Torreira repoussée par David De Gea (90eme). Les blessures de Rob Holding (32eme) et Aaron Ramsey (44eme) ont aussi symbolisé la malchance qui a accompagné les hommes d'Unai Emery dans le nord de l'Angleterre. Le technicien n'a alors pas pu faire parler son coaching si brillant depuis son arrivée à l'Emirates Stadium. Mais les partenaires d'un Matteo Guendouzi encore une fois brillant ont surtout manqué de jus pour faire la différence. Sur courant alternatif, ils n'ont pas réussi à réaliser 90 minutes pleines. Et avec son réalisme, Manchester United a su en profiter en revenant rapidement au score à deux reprises. Les seuls moments chauds dans un match où les deux équipes se sont beaucoup observées.Après un début de match timide, Arsenal est monté en puissance. Sur son premier tir cadré de la rencontre, l'équipée entraînée par Unai Emery a marqué. Shkodran Mustafi a repris un corner avec une tête smashée qui a surpris David De Gea. Le portier espagnol n'a pas réussi à capter le ballon, le laissant franchir la ligne de but (26eme, 0-1).Ander Herrera a bien suivi sur un coup-franc de Marcus Rojo repoussé par Bernd Leno et a trouvé le Français grâce à un centre en retrait (30eme, 1-1). La fin de la première période a été hachée par les blessures donc, mais également par de nombreuses fautes. Andre Marriner a sorti cinq cartons jaunes en cinq minutes. Au retour des vestiaires, personne n'a osé prendre le jeu à son compte. Surveillé par une défense à 5, Pierre-Emerick Aubameyang n'a pas réussi à faire parler sa réussite actuelle. C'est finalement Alexandre Lacazette qui a réussi à trouver l'ouverture en profitant d'une grossière erreur de Marcus Rojo. Après avoir intercepté le ballon au milieu de terrain, l'ancien Lyonnais a profité d'un une-deux avec Henrikh Mkhitaryan pour aller tromper David De Gea de près malgré le retour de l'Argentin et d'Eric Bailly (68eme, 1-2). Dans la minute qui a suivi, Jesse Lingaard a été le plus vif pour profiter de la passivité de la défense londonienne sur un long ballon (70eme, 2-2).Jusqu'à la fin du match, les deux blocs se sont affrontés sans trouver la faille. Ils ont tenté d'accélérer, en vain. Bernd Leno n'a été sollicité que sur un corner où il est intervenu avec les poings. David De Gea a eu l'occasion de se racheter de sa boulette en repoussant les tentatives de Pierre-Emerick Aubameyang (72eme, 75eme).. Arsenal est invaincu depuis 20 matchs toutes compétitions confondues mais manque une opportunité de monter sur le podium. Manchester United partage les points pour la troisième fois consécutive et reste à 8 points des places européennes.