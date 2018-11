L1 - Strasbourg : Jérémy Grimm indisponible « plusieurs mois »

Mbaye Diagne est actuellement l’un des attaquants les plus prolifiques au monde. Avec ces performances, l’international Sénégalais est très courtisé surtout en Premier League.

En

SuperLig

, Mbaye Diagne est le meilleur buteur de la

Superig

Turque. Avec

Kasimpasa

, l’international Sénégalais affiche un bilan de 14 buts. Il est le meilleur buteur européen devant des cadors comme Lionel

Messi

(9), Cristiano Ronaldo (9),

Mbappé

(11) ou encore

Neymar

(10).

Ces performances ont attiré la convoitise des autres équipes. En effet, plusieurs clubs européens se sont renseignés sur l’international Sénégalais. En effet, selon la presse, les clubs anglais surveillent de près Mbaye Diagne.

Newcaste

est même entré en contact avec l’entourage du joueur. Mais Wolverhampton et

Leed

sont aussi sur le coup pour signer le joueur sénégalais de 27 ans. Un transfert en Premier League ne laisse pas par Mbaye Diagne insensible « je ne veux pas citer ces clubs. Mais c’est vrai qu’il y a des clubs anglais qui discutent avec mon club et mes agents. Rien n’est encore concret. C’est la raison pour laquelle je ne veux pas m’appesantir sur cela. Le plus important est de me concentrer sur ma saison à

Kasimpasa

. En janvier, on prendra la décision de rester jusqu’à la fin de la saison ou de partir. Mais il est certain que quand tu es le meilleur buteur d’Europe, tu es visé par les autres clubs », avait déclaré le joueur dans les colonnes du quotidien sénégalais, Stades.

Mais il pourrait aussi rester en Turquie. En effet, selon la presse turque,

Galatasaray