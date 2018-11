L1 - Saint-Etienne : Un derby à gagner pour viser plus haut

Saint-Etienne est en embuscade au classement (5eme) avant son tant attendu déplacement à Lyon ce vendredi (21h00). Un derby qui pourrait servir de réel déclic aux Verts, toujours à la recherche d’un match référence face à un cador du championnat.

Le tiers de la saison a été dépassé, mais l’incertitude reste totale. Pas en ce qui concerne le PSG bien sûr, qui dispose d’une avance plus que confortable sur ses principaux rivaux et semble se diriger tout droit vers un huitième titre de champion de France. Mais derrière le club de la Capitale, en revanche, c’est l’anarchie la plus totale. Prétendants assumés au podium, Lyon et Marseille brillent par leur irrégularité, tandis que Monaco se morfond dans la zone des relégables. Des conditions a priori propices à l’émergence d’une équipe-surprise, capable de ravir l’une des trois premières places au classement. Qui pourrait jouer le rôle de l’invité inattendu ? Lille, mené par son intenable trident Bamba-Ikoné-Pépé ? Montpellier, qui allie solidité défensive et efficacité offensive ? Et si, finalement, c’était Saint-Etienne qui raflait la mise ?

Gasset : « Dans le jeu, nous avons parfois été moyens »

L’ASSE a en effet le profil pour être un sérieux poil à gratter en haut de tableau. Sa bonne dynamique de résultats s’inscrit sur une durée relativement longue (seulement six défaites en L1 depuis janvier 2018), ce qui ne peut donc pas accréditer la thèse de l’euphorie passagère. L’effectif s’est en outre renforcé à l’intersaison, surtout en attaque. Wahbi Khazri et Yannis Salibur sont arrivés alors que, Rémy Cabella, prêté par l’OM lors de l’exercice précédent, est resté dans le Forez. Pourtant, en dépit de ce potentiel évident, les Verts peinent à rester aussi consistants d’un match à l’autre. « Aujourd'hui, on a 23 points et on n'est pas mal classés, a reconnu Jean-Louis Gasset en conférence de presse. Pourtant, dans le jeu, nous avons parfois été moyens. Les associations commencent tout juste à se former. Il ne nous manque plus qu'à faire un résultat contre une équipe mieux classée que nous car, pour le moment, on n'a perdu que contre Paris (4-0, ndlr) et Lille (3-1, ndlr). »

Debuchy : « Si on arrive à faire un résultat, on pourra peut-être viser plus haut »

L’entraîneur stéphanois a mis le doigt sur ce qui, pour l’instant, empêche sa formation de voir plus grand. S’ils parviennent, la plupart du temps, à imposer leur loi à des équipes d’un niveau supposé plus faible ou équivalent au leur, Loïc Perrin et ses coéquipiers calent dès qu’il s’agit de faire face à une grosse écurie. Et quoi de mieux qu’un derby face à Lyon, voisin honni s’il en est, pour enfin susciter un déclic ? « Au classement, on a juste un point de moins, alors même si on s'attend à un match difficile, on va y aller avec beaucoup d'envie et avec cette fierté qui nous pousse à faire de grands matchs, a assuré Mathieu Debuchy devant les journalistes. Si on arrive à faire un résultat, on pourra peut-être viser plus haut au classement. Actuellement, nous somme plutôt bien positionnés alors que nous pouvons encore mieux faire dans le jeu. Nous allons donc y aller avec humilité et ambition. » Et avec l’espoir, sans doute, de marquer les esprits en faisant chuter les Gones au Groupama Stadium.