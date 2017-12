L1 - Saint-Etienne : Rémy Cabella interdit de jouer contre l’OM

Dimanche, Rémy Cabella ne sera pas autorisé à jouer à Marseille en raison d’une clause inscrite dans son contrat au moment de son prêt à Saint-Etienne.

Absent pendant un mois, Rémy Cabella a effectué son retour à la compétition dimanche dernier en entrant en jeu lors du match entre Saint-Etienne et Nantes (1-1). Un retour à point nommé qui aurait pu lui permettre d’aller à Marseille ce dimanche (21h00) avec les Verts, pour retrouver le club qui l’a prêté dans le Forez en début de saison. Mais ce retour n’aura pas lieu. Comme le rapporte La Provence ce mercredi, l’international français ne sera pas autorisé à jouer en raison d’une clause présente dans son contrat. Une clause dont l’existence avait même été oubliée par l’ASSE et le joueur lui-même selon le quotidien. Prêté sans option d’achat à Saint-Etienne, Rémy Cabella a participé à dix matchs de Ligue 1 avec les Verts, marquant un but et délivrant deux passes décisives.