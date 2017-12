L1 - Saint-Etienne / Rémy Cabella : « Il faut se regarder dans le miroir »

Actuellement prêté par l’OM, le milieu de terrain offensif Rémy Cabella analyse la période délicate de Saint-Etienne (qui a rendez-vous vendredi soir avec Monaco). L’ancien joueur de Montpellier et de Newcastle veut que son équipe retrouve la hargne du début de saison.

Rémy Cabella, comment abordez-vous l’affiche de vendredi contre Monaco ? C’est une passe difficile. Il faut se regarder dans le miroir et se remettre en question. Nous sommes dans un club important. Il faut retrouver la hargne du début de saison pour aller chercher la victoire. Elle a été perdue avec notre manque de confiance. Quel est votre rôle pour relancer les Verts ? Je ne suis pas seul mais je sais aussi que je peux faire la différence. Je n’ai pas de pression par rapport à ça. J’ai confiance en mon équipe et en mon club. Tout le monde travaille pour trouver des solutions. Cabella : « On doit s’arracher » Les supporters commencent à sérieusement perdre patience… Je comprends leur mécontentent. Mais quoi qu’il arrive, je sais qu’ils supporteront toujours le club. A nous de faire en sorte qu’ils viennent au stade aussi pour les joueurs. Pour ça, on doit s’arracher. Dans quel état d’esprit êtes-vous ? J’ai été très frustré de voir les mauvais résultats. Ils me donnaient encore plus envie de jouer mais je ne pouvais pas (ndlr : le joueur prêté par l’OM a été victime d’une fracture à un orteil). J’ai envie de jouer, de gagner et d’avancer. J’ai envie que toute l’équipe suive.