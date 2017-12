L1 - Saint-Etienne : Les Verts chahutés par leurs supporters après leur match à Marseille

Très agacés après la claque reçue par Saint-Etienne à Marseille dimanche soir (3-0), une trentaine de supporters stéphanois ont fait part de leur mécontentement aux Verts à leur retour dans la Loire.

Saint-Etienne s’est enfoncé un peu plus encore dimanche soir, en concédant une très nette défaite à Marseille (3-0) en clôture de la 17eme journée de Ligue 1. Et si Julien Sablé est apparu très agacé à l’issue de la rencontre, il n’est pas le seul. En effet, une trentaine de supporters stéphanois ont réservé un accueil tendu aux Verts à leur retour de la cité phocéenne, selon les informations de RMC Sport. Romeyer et Diony particulièrement visés Présents au milieu de la nuit à l’aéroport de Saint-Etienne Andrezieux, les individus en question ont été à l’origine de vifs échanges, qui en sont toutefois restés au stade des mots. Le co-président Roland Romeyer et l’attaquant Loïs Diony en ont particulièrement pris pour leur grade et ont essuyé quelques insultes. Après ces minutes houleuses, tous les joueurs ont rejoint leur véhicule sans problème. Une situation qui se complique donc tant sur le terrain qu’en dehors, alors que le club du Forez accueillera Monaco en ouverture de la 18eme journée de Ligue 1, vendredi.