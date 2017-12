L1 - Saint-Etienne / Julien Sablé : « Je suis très triste »

Julien Sablé, l’entraîneur de Saint-Etienne, parle de tristesse après la lourde défaite de vendredi soir contre Monaco (4-0, 18eme journée de Ligue 1). Les Verts sont au plus mal, mais il faut relever la tête. Le successeur d'Oscar Garcia veut faire front face aux difficultés.

Julien Sablé, quel regard portez-vous sur cette claque ? Je ne veux pas employer de mots trop forts. C’est dur à vivre. En premier lieu pour mes joueurs. Je l’ai déjà vécu et ils le découvrent à Saint-Etienne. Je suis très triste. Ce n’est pas facile à vivre pour les supporters, pour les dirigeants, pour le staff et pour les salariés. C’est dur pour tout le monde. Que retenez-vous de cet affrontement ? En face nous avions une très grande équipe. En trois minutes, ils nous ont mis sur le reculoir. Il faudra montrer un autre visage dès mercredi contre Guingamp (19eme journée de Ligue 1). Nous nous en sortirons grâce à l’union. Je vais me battre dès demain matin. Sablé : « Il faut faire front » Comment voyez-vous la suite ? Il faut affronter cette situation avec fierté et avec courage. Ce club en a déjà connu. Les plus forts en sortiront grandi. Nous avons besoin d’apaisement et de sérénité. Aujourd’hui, c’est difficile, il faut avoir du courage et accepter ce moment avec la fierté de représenter notre institution. Il faut relever la tête. Il faut faire front. Il faut montrer du caractère. Que pensez-vous de l’expulsion de Stéphane Ruffier ? J’espère que la Commission sera indulgente pour Stéphane Ruffier. Après un but hors-jeu, il est simplement venu parler à l’oreille de l’arbitre.