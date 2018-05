L1 - Saint-Etienne : Geoffroy-Guichard a la clé de l’Europe

Redevenu bouillant depuis que Saint-Etienne enchaîne les bons résultats, le Chaudron se prépare à accueillir deux des trois derniers matchs des Verts cette saison, dont celui contre Bordeaux ce dimanche (15h00). Tout sauf anodin.

« Vous avez souillé nos couleurs, à vous de redorer notre blason ». Nous sommes en novembre dernier. Saint-Etienne enchaîne les défaites et se rapproche dangereusement des bas-fonds du classement de Ligue 1. Six mois plus tard, tout a changé. Sous la houlette de Jean-Louis Gasset, les Verts ne perdent plus et réalisent une deuxième partie de saison exceptionnelle. Cinquième au classement, l’ASSE peut même rêver raisonnablement d’Europe. Pour cela, il faudra perdre un minimum de points d’ici la fin de la saison. Et dans cette optique, les deux matchs à Geoffroy-Guichard ne seront pas de trop. Le premier a lieu ce dimanche après-midi (15h00) contre Bordeaux, dans une enceinte à guichets fermés. « Je suis content, a souri à ce sujet Jean-Louis Gasset devant la presse. Je peux vous le dire, je suis venu ici pour ça : connaître ce club et ce stade. »

Gasset : « Faire de nos derniers matchs de véritables fêtes »

« L’atmosphère est particulière à domicile. On sent que le public est derrière nous, il a envie qu’on fasse basculer les matchs », explique de son côté Romain Hamouma, dans une interview publiée sur le site du club forézien. Dernièrement, même le PSG s’est pris les pieds dans le tapis du Chaudron, arrachant seulement le match nul dans les derniers instants. « Il faut qu’on arrive à faire de nos derniers matchs à Saint-Etienne de véritables fêtes, prévient Jean-Louis Gasset. Les gens prennent du plaisir, on le voit. Partout où on va, on est bien accueillis, plusieurs joueurs ont retrouvé le sourire et la confiance. Reconquérir le public était mon leitmotiv. Même si on n’est pas toujours très esthétiques, on ne peut rien nous reprocher au niveau de l’envie. Le signe le plus marquant a été de voir Mathieu Debuchy acclamé après avoir marqué contre notre camp face au PSG. Les gens ont senti qu’on avait fait le match qu’il fallait pour les battre. »

Beric : « Une ambiance magnifique à chaque match »

Un homme incarne cette relation fusionnelle retrouvée avec le public stéphanois : Robert Beric. Buteur dès son retour en janvier dernier contre Nîmes (32eme de finale de Coupe de France), le Slovène s’est mis le Chaudron dans la poche et en profite. La preuve : sept de ses huit buts sous le maillot cette saison ont été inscrits à domicile. « Geoffroy-Guichard aura la clé de la fin de saison. Il y a toujours un petit avantage dans le fait de jouer à domicile quand on peut compter sur le soutien de ce genre de supporters, observe celui qui était prêté à Anderlecht en début de saison. C’est toujours bien de gagner à la maison, devant vos supporters, qui plus est ici, à Saint-Etienne. A chaque match, il y a une ambiance magnifique. » Victoires, ambiance magnifique, Europe. En fait, c’est comme si Saint-Etienne était redevenu Saint-Etienne.