L1 - Saint-Etienne / Gasset : "Faire honneur à ce club et à cette région"

À deux jours du Derby, Jean-Louis Gasset, l'entraîneur de Saint-Etienne, s'est exprimé longuement en conférence de presse sur l'importance de cette rencontre si particulière face à Lyon.

Gasset : "Tout le monde mérite de voir le Derby. Et pas seulement à la télévision"



Gasset : "J'aurais dit à Genesio d'arrêter"



En France, il n'y en a qu'un. Ce match est unique pour tout le monde.Les peuples lyonnais et stéphanois en premier lieu, mais aussi tous les passionnés de près ou de loin du football français. Bref, c'est quelque chose d'essentiel quand on est dirigeant, joueur ou évidemment entraîneur de l'un des deux clubs en question. En conférence de presse d'avant-match,, l'entraîneur des Verts, est revenu en long et en large sur cette confrontation aussi particulière.Quand le Derby lui est évoqué depuis près d'un an maintenant, "les gens viennent lui parler d'honneur, de fierté, de courage..." Des valeurs propres aux Stéphanois, et qu'il "intègre petit à petit dans la tête" de ses joueurs. Histoire de bien les conditionner. Pour qu'ils soient prêts à un combat de tous les instants.Car en effet, un match entre Sainté et l'OL, ça se prépare différemment et il en va de la supériorité territoriale chez l'un, comme chez l'autre.Et malheureusement, depuis déjà trop longtemps, la fête n'est pas totale quand les Foreziens se déplacent dans le Rhône...Et ça, c'est clairement resté en travers de la gorge du technicien stéphanois : "Quand on fait un spectacle de ce genre, tout le monde mérite de le voir. Et pas seulement à la télévision."Comme grand nombre d'observateurs ou d'amateurs du foot, Gasset ne comprend pas, à juste titre, cette décision des autorités. D'ailleurs, le directeur général de l'ASSE,, a tenu à s'exprimer sur le sujet : "Nous avons milité pour un déplacement encadré de nos supporters à Lyon." Rappelant au passage que "leurs supporters n'avaient pas eu le moindre problème en déplacement depuis le début de saison."Quoiqu'il en soit, la rencontre ne sera pas annulée pour autant et les joueurs des deux équipes voudront clairement en découdre pour s'imposer face à leur ennemi juré. Et s'il y en a bien un qui semble plus prêt que jamais, c'est bien, buteur égalisateur à Lyon (1-1) la saison dernière : "Un Derby est un match qu'on attend. Il y a de l'intensité, de l’engagement, c'est spécial, particulier." Imprégné par la culture du Derby ?l'est sans doute encore plus. Formé à l'OL, joueur et maintenant entraîneur, le coach rhodanien a beau obtenir des résultats plus que convenables depuis plusieurs saisons, il reste la cible de toutes les critiques, ou presque. Pour son homologue stéphanois,, il peut y avoir une explication. "Je lui aurais dit d'arrêter car ça fait mal à la famille", confiait-il en conférence de presse avant de poursuivre : "Les gens sont vraiment méchants. Quand j'ai vu la mienne souffrir (NDLR : quand il était entraîneur de Montpellier, son club formateur), j'ai dit au président Louis Nicollin que j'arrêtais. Et il a compris." Voilà qui devrait presque apaiser les relations tendues entre les deux clubs... Gasset insistant aussi sur le fait que "les déclarations fracassantes" n'étaient pas toujours utiles et que la vérité, la seule, se faisait sur le terrain.