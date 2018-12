L1 - Saint-Etienne : Des Verts à moitié vide ou à moitié plein ?

Ce dimanche (17h00), l'AS Saint-Etienne se déplace à Nice, dans le cadre de la 18eme journée de Ligue 1. L'objectif pour Jean-Louis Gasset et ses hommes sera de ramener les trois points de la victoire, en dépit des nombreux blessés au sein des rangs stéphanois.

En déplacement à Nice (17h00) pour la 18eme journée de Ligue 1, Saint-Etienne devrait montrer « un visage bien différent » des semaines précédentes. Du moins, sur le papier. Avec trois blessés en défense et la suspension du duo Wahbi Khazri - Rémy Cabella, les Verts de Jean-Louis Gasset partent amoindris, certes, mais tout aussi ambitieux. Pas question de se trouver des excuses. Que les « Gilets jaunes » perturbent le bon déroulement des journées de L1 ou que des absences viennent contrecarrer les plans, il n’est pas du tout dans les habitudes de Jean-Louis Gasset de s’apitoyer sur son sort. Le technicien stéphanois l’a assuré en conférence de presse, les coéquipiers de Stéphane Ruffier ont bien l’intention de ramener des points de la Côte d’Azur…

Gasset compte sur ses jeunes

Avec une défense amputée de Gabriel Silva, Mathieu Debuchy et Neven Subotic, tous blessés, et un secteur offensif orphelin de Wahbi Khazri, Rémy Cabella et Romain Hamouma, l’ASSE devra faire sans six de ses onze titulaires récurrents. Rien que ça ! Pour autant, pour « JLG », rien n’est insurmontable : « On va mettre en place une équipe avec un visage différent, a-t-il affirmé en conférence de presse d’avant-match. Mais pour les joueurs moins sollicités, c’est une opportunité à saisir. Il y a des jeunes en qui on voit un potentiel, c'est dans ces matchs qu'il faut le montrer. Il ne s'agit pas de mettre la pression sur nos jeunes ou sur les joueurs qui n'ont pas l'habitude de jouer. Au contraire, il faut leur faire comprendre que c'est une chance pour eux et pas un examen. Le plus important est de leur donner de la confiance ».

Salibur : « À Nice avec une seule idée en tête : la victoire ! »

C’est déjà le cas avec Pierre-Yves Polomat, apparu à deux reprises ces deux dernières semaines, et surtout le très jeune défenseur et international tricolore William Saliba (17 ans), convaincant et très prometteur lors de ses cinq apparitions cette saison. En l’absence de trois défenseurs, ces deux-là pourraient bien être associés à Loïc Perrin, l’illustre capitaine stéphanois, de retour de blessure.Finalement, Sainté se rendra à l’Allianz Riviera avec la même intention que chaque week-end. « On va à Nice avec une seule idée en tête, la victoire ! Les absences de certains joueurs ne doivent pas nous déstabiliser » a tenu à rappeler un Yannis Salibur plus motivé que jamais. Les Niçois sont donc prévenus : à défaut d’être au complet, les Verts n’ont pas perdu leur rage de vaincre.