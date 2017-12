L1 - Saint-Etienne / Cheikh M’Bengue : « Il va falloir revenir aux bases »

Cheikh M’Bengue, le latéral gauche de Saint-Etienne, reconnaît les limites de son équipe après le revers concédé face à Marseille (3-0, 17eme journée de Ligue 1), dimanche soir.

Cheikh M’Bengue, le latéral gauche de Saint-Etienne, revient sur la claque reçue dimanche soir contre Marseille (3-0, 17eme journée de Ligue 1). Avec ce revers, les Verts pointent à la quinzième place du classement, avec deux longueurs d’avance sur le barragiste lillois. « C’est dur, a expliqué l’ancien joueur de Toulouse et de Rennes au micro de Canal+. Il faut que l’on fasse plus. Même si c’est compliqué, il faut que l’on fasse plus dans l’engagement. Il faut que nous soyons plus présents dans les duels et il faut que l’on évite de prendre des buts. Si on prend à chaque fois un but, c’est dur de gagner un match… Dans notre situation, c’est dur. Il faut s’accrocher. Il reste deux matchs avant la trêve et il faut prendre des points. Il faudra revenir avec le maximum de confiance. Là, on peut voir que c’est très dur pour nous. La solution viendra de nous, le staff compris. Il va falloir revenir aux bases et elles ne sont pas là pour le moment. On sait que l’on perdra des matchs, mais il faut que ce soit avec fierté et honneur. »