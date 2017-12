L1 - Rennes : Olivier Létang et le Mercato d’hiver

Dans un entretien accordé à Ouest-France, Olivier Létang, le nouveau présent exécutif du Stade Rennais, annonce la couleur avant le prochain Mercato d’hiver. Alors que Joris Gnagnon ne devrait pas bouger lors du mois de janvier, les Rouge et Noir cherchent en priorité un avant-centre.

Interrogé par nos confrères de Ouest-France, Olivier Létang, le nouveau président exécutif du Stade Rennais, a fait le point avant le prochain Mercato d’hiver. Alors que Wahbi Khazri est monté d’un cran depuis quelques matchs, les Rouge et Noir souhaitent se renforcer au niveau offensif. « On n’a pas défini d’enveloppe, a expliqué le dirigeant breton dans un entretien à paraître vendredi. Nous allons regarder les opportunités. Nous cherchons un avant-centre, c’est la priorité. On ne bougera que si nous sommes convaincus que le joueur qui doit arriver va être une véritable valeur ajoutée. Il nous faudra au moins deux fenêtres Mercato pour ajuster l’effectif à celui que l’on veut avoir. Car on a un effectif beaucoup trop important en nombre, avec trente-cinq joueurs depuis la résiliation de Raïs M’Bolhi. Un effectif professionnel c’est vingt-trois à vingt-quatre joueurs, parce qu’ils doivent jouer. » Létang : « Gnagnon sera là en février » Du côté des départs, Olivier Létang assure que le départ de Joris Gnagnon (20 ans) n’est pas à l’ordre du jour. Malgré un temps de jeu réduit depuis quelques journées, le Franco-Ivoirien continue de faire partie intégrante du projet rennais. « Joris Gnagnon sera là en février. On compte énormément sur Joris, il n’y a pas d’ambiguïté. J’ai vu les débats, il joue, il ne joue pas… L’idée, c’est que Joris soit prêt à 200 %. Et à 200 %, on sait qu’il aidera l’équipe. Il est un joueur très important pour nous. » Et ce n’est pas le cas de tous ses coéquipiers…