L1 - Rennes : Nouveau bug pour la goal-line technology

La goal-line technology a subi un nouveau dysfonctionnement lors du match opposant Rennes à Caen samedi soir (0-1).

Samedi soir, Rennes s’est incliné face à Caen au Roazhon Park (0-1). Pourtant, M.Delerue, l’arbitre de la rencontre, a validé un but en faveur du Stade Rennais peu avant l’heure de jeu. Sur un corner rentrant de Wahbi Khazri, sa montre a en effet vibré, indiquant que le ballon avait franchi la ligne. Pourtant, tout semblait indiquer que le dégagement des poings de Rémy Vercoutre avait bien eu lieu devant sa ligne de but. Après plusieurs minutes d’incompréhension, l’arbitre est revenu sur sa décision à juste titre, après visionnage des images. Ce n’est pas le premier dysfonctionnement de la goal-line. En Ligue 1 déjà, Cédric Carrasso avait été victime d’un bug avec Bordeaux la saison dernière. La couleur jaune fluo de son maillot avait alors été ciblée comme la cause du problème. Et ce samedi, Rémy Vercoutre était en… jaune !