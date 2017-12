L1 - Rennes : Khazri et Gourcuff forfaits à Metz

Pour son déplacement à Metz, Rennes devra composer sans Wahbi Khazri et Yoann Gourcuff, forfaits.

Cette semaine en conférence de presse, Sabri Lamouchi s’était réjouit de voir de nouvelles têtes à l’entraînement et de récupérer plusieurs joueurs coincés à l’infirmerie depuis quelques semaines. Mais pour son déplacement à Metz ce samedi (20h00), le Stade Rennais sera encore bien diminué. Si Sanjin Prcic et Ismaïla Sarr sont encore convalescents, Ludovic Baal et Ramy Bensebaini ne sont eux pas encore prêts malgré leur reprise de l’entraînement collectif. Surtout, Wahbi Khazri, l’homme fort des dernières semaines, souffre toujours des muscles fessiers et ne sera pas du voyage. Idem pour Yoann Gourcuff, ménagé pour ce match. Morgan Amalfitano effectue lui son retour de suspension. Le groupe rennais : A.Diallo, Koubek – Zeffane, Mexer, Gnagnon, Afonso, H.Traoré, Danzé, Gélin – Bourigeaud, Léa-Siliki, André, Hunou, Maouassa, M.Amalfitano – Brandon, Tell, Mubele