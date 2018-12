L1 – Rennes / Julien Stéphan : « Je n’imaginais pas qu’on aurait autant de difficultés »

Amiens a décroché un succès presque miraculeux sur le terrain de Guingamp. Même si Christophe Pélissier a fait les bons choix.

Monconduit : « Mardi, on avait été supérieur à Monaco »

Après sa victoire à Guingamp, ce samedi, dans le cadre de la 17eme journée de Ligue 1, Amiens est provisoirement sorti de la zone rouge. Et certains joueurs de l’ASC se demandent encore comme cela a été possible. Les Picards ont été outrageusement dominé en première période et à la mi-temps, ils n’imaginaient pas s’en sortir avec les trois points. « Cette victoire est un petit miracle, a d’ailleurs confié Thomas Monconduit à BeIN SPORTS. En deuxième période, on n’a pas montré grand-chose non plus, même si on a gagné un peu plus de duels au milieu de terrain. On y a cru sur le peu d’occasions que l’on a eu. Je crois qu’on fait deux ou trois tirs, on a concrétisé ».Comment ? « On est passé en 4-4-2 », a rappelé le milieu de terrain. « On a rééquilibré l’organisation de l’équipe à la mi-temps afin d’avoir un peu plus de poids devant », a précisé Christophe Pélissier au micro du diffuseur. L’entrée de Lefort en lieu et place de Blin a permis à Gnahoré de régner sur le milieu de terrain. Et même de marquer, sur l’une des rares occasions amiénoises. « Les semaines précédentes, on avait un peu péché dans la finition, a noté Monconduit. Aujourd’hui, on a été très réalistes. Mardi, on avait été supérieur à Monaco et on avait perdu. Aujourd’hui, Guingamp nous a été supérieur et on gagne. Comme quoi, il n’y a pas de logique dans le foot ». Ce n’est pas l’EAG qui dira le contraire.