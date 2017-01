L1 – Rennes : Erasmus prêté à Lens

Kermit Erasmus terminera la saison à Lens. L’attaquant sud-africain (26 ans) a été prêté sans option d’achat par le Stade Rennais.

Peu utilisé par Christian Gourcuff depuis le début de la saison, et plus globalement depuis son arrivée en janvier 2016, Kermit Erasmus devait aller voir ailleurs pour glaner du temps de jeu sur cette deuxième partie de saison. C’est du côté de Lens qu’il tentera de se relancer. Après des approches belges et sud-africaines, le natif de Port Elizabeth a été envoyé en prêt au Racing, sans option d’achat, où il tentera d’aider les Sang et Or à retrouver la Ligue 1. Le Sud-Africain est sous contrat avec le Stade Rennais jusqu’en 2018.