L1 - Reims : Mathieu Cafaro avait préparé son coup

Buteur sur un coup-franc magnifique lors de l’affiche de samedi soir contre Strasbourg (2-1, 18eme journée de Ligue 1), le milieu de terrain rémois Mathieu Cafaro avait préparé son coup au cours des derniers jours. « Cette semaine, j’ai beaucoup travaillé les coup-francs, a expliqué l’ancien joueur de Toulouse au micro de beIN Sports.Du coup, j’en ai mis un, et je suis vraiment content. C’est un petit clin d’œil pour lui. Je permets à l’équipe de prendre les trois points, et c’est une très grande fierté pour nous. On a un super groupe. Nous sommes tous super contents. J’avais confiance en moi, je savais que je pouvais la mettre au fond. J’ai d’abord voulu la cadrer, et elle part super bien. Je ne pouvais pas la mettre mieux. Tant mieux pour moi. On sait que c’est un club mythique qui a besoin de briller aux yeux du football. On essaie de donner un maximum de plaisir aux supporters.On va continuer. La saison est encore longue. On va essayer d’engranger un maximum de points. »