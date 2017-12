L1 - PSG / Unai Emery : « Neymar apporte plus de respect au groupe »

Interrogé en conférence de presse, Unai Emery, l’entraîneur du Paris Saint-Germain, a fait le point avant l’affiche de samedi contre Rennes (18eme journée de Ligue 1). Il est notamment question du retour de Thiago Motta et du positionnement de Daniel Alves, mais l’ancien coach du FC Séville n’a pas voulu évoquer le cambriolage dont il a été victime.

Unai Emery, pouvez-vous compter sur un groupe au complet ? On va attendre l’entraînement. Hier (jeudi), Motta, Silva et Kurzawa ont participé à la séance. Ils seront peut-être prêts pour Rennes. Le regard des adversaires est-il différent quand Neymar est sur la pelouse ? C’est vrai que Neymar apporte plus de respect au groupe quand il est sur le terrain. C’est bon pour nous que l’adversaire ait ce respect. Ensuite, nous cherchons à faire au mieux avec tous les autres joueurs et Neymar. Il a réglé ses problèmes. Il est ici. Il s’entraîne bien avec le groupe et il est prêt pour jouer le match à Rennes. Risque-t-il de se blesser après un tel voyage ? Je ne crois pas. Il est habitué à beaucoup voyager et loin. C’est aussi le cas quand il est avec l’équipe nationale et quand il revient il est bien. Il a maintenu son niveau physique et jeudi il était bien à l’entraînement. Il n’y a pas de risque supplémentaire de blessure. Emery : « Je veux des joueurs à 100% » Que vous inspire le retour de Thiago Motta ? Il est important dans la personnalité de l’équipe. Il permet des prestations meilleures de l’équipe. On va bien gérer son temps de jeu pour qu’il revienne bien physiquement. Avec l’absence de Rabiot, nous avons besoin de ce joueur. On verra le dernier entraînement pour décider s’il peut commencer le match. Je le crois. Mais Lo Celso et Verratti sont bien, mais Marco ne pourra pas jouer contre Caen mercredi. Je veux des joueurs à 100%. Allez-vous confirmer Daniel Alves sur le côté gauche ? C’était une décision de contexte (ndlr : contre Strasbourg en Coupe de la Ligue). Normalement, on va maintenir les mêmes postes pour les joueurs : Meunier et Alves à droite, Kurzawa et Berchiche à gauche. Après, Dani Alves est toujours prêt à jouer à un autre poste pour aider l’équipe. Il a déjà joué ailier, milieu et latéral gauche. Ça offre des options à l’équipe. Emery : « La vidéo ? Il y a du pour et du contre » Quid de Javier Pastore et Angel Di Maria ? C’est important que les joueurs démontrent des performances. La concurrence est meilleure pour l’équipe. Vous avez été victime d’un cambriolage… C’est une chose privée. Cela n’a pas à sortir. Mais je précise qu’il n’y a pas eu de documents volés concernant l’équipe ou les joueurs. Quel est votre regard sur l’arbitrage vidéo ? Cela peut être bienvenu quand il y a des doutes, mais tu perds du temps. Tu perds cette décision qui fait partie de l’histoire du football. Je n’ai pas une opinion claire sur le sujet : il y a du pour et du contre. J’en ai discuté avec Allegri il y a quatre mois à Nyon. Il a passé un match avec quatre interruptions de 3 à 5 minutes, et au final un temps additionnel de quinze minutes…