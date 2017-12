L1 - PSG : Un groupe avec Thiago Motta et sans Thiago Silva

Unai Emery, l’entraîneur du Paris Saint-Germain, a retenu un groupe de dix-huit joueurs pour l’affiche de samedi contre Rennes (18eme journée de Ligue 1). Alors que Thiago Silva, Adrien Rabiot et Layvin Kurzawa sont absents, le technicien espagnol peut compter sur le retour de Thiago Motta.

Après un passage au Brésil pour des raisons personnelles, Neymar figure bel et bien dans le groupe retenu par Unai Emery. Alors que Thiago Silva (genou), Adrien Rabiot (ischio-jambiers) et Layvin Kurzawa (genou) sont absents, le coach du Paris Saint-Germain a fait appel à dix-huit éléments pour l’affiche de samedi contre Rennes (18eme journée de Ligue 1). Absent depuis plusieurs semaines, Thiago Motta – qui dû subir un nettoyage du genou droit fin novembre – est lui de retour pour ce déplacement en Bretagne. A noter que Lucas Moura et Hatem Ben Arfa restent écartés par l’ancien coach du FC Séville. Le groupe du PSG Areola, Trapp – Berchiche, D.Alves, Kimpembe, Marquinhos, Meunier, Nsoki – Draxler, Lo Celso, T.Motta, Nkunku, Pastore, Verratti – Cavani, Di Maria, Mbappé, Neymar