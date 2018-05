L1 - PSG / Thomas Meunier : « On devait tuer ce match »

Thomas Meunier, le latéral droit du Paris Saint-Germain, ne cache pas une certaine déception après le match nul de vendredi soir contre Amiens (2-2, 36eme journée de Ligue 1). Mais à quelques jours de la finale de la Coupe de France (face aux Herbiers), l'international belge n'est pas inquiet par ce résultat face aux troupes de Christophe Pélissier.

Opposé vendredi soir à Amiens (36eme journée de Ligue 1), le Paris Saint-Germain n’a pas été en mesure de faire mieux qu’un résultat nul. Un score de parité qui n’est pas du goût de Thomas Meunier. « Nous avons été supérieurs, a indiqué le latéral droit international belge du club de la Capitale au micro de Canal+ Sport. On était face à un très bon adversaire, mais on devait tuer ce match avant. À la mi-temps, ça doit faire minimum 3-0. Nous sommes déçus par ce résultat, mais il faut féliciter la belle prestation d’Amiens. »

Malgré cette contre-performance pour une équipe qui visait la barre des cent points en championnat, l’ancien joueur du Club Bruges ne se montre pas spécialement inquiet avant l’affiche de mardi prochain face aux Herbiers (finale de la Coupe de France). Les hommes d’Unai Emery restent sur deux matchs nuls de rang, mais il en faut plus pour déstabiliser le Diable Rouge. « Guingamp avait fait un match exceptionnel au Parc des Princes (2-2), a expliqué le défenseur parisien, qui n’a pas souhaité revenir sur la désormais fameuse histoire du Like. Ici, l’ambiance était très belle mais avec un peu plus d’agressivité, on remportait ce match ! Mardi, on sera à 150 % ! »