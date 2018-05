L1 – PSG / Thiago Motta : « Mon objectif est d’entraîner un jour le PSG »

Thiago Motta prendra sa retraite à l’issue de la saison 2017-18. Dans un entretien accordé à L’Equipe, le joueur du Paris Saint-Germain est notamment revenu sur sa future reconversion.

Il ne lui reste plus que trois matchs à disputer dont la finale de la Coupe de France contre Les Herbiers, ce mardi (21h05). A la fin de la saison 2017-18, Thiago Motta (35 ans), passé par le FC Barcelone (2001-2007), l’Atlético Madrid (2007-2008), le Genoa (2008-2009) et l’Inter Milan (2009-2012), va prendre sa retraite sportive. Dans un long entretien accordé au quotidien L’Equipe, le milieu défensif du Paris Saint-Germain a évoqué de nombreux sujets et notamment sa reconversion.

Sa dernière saison

Pour l’international italien (30 sélections, 1 but), cette saison a été plus difficile que les cinq précédentes et le fait de ne pas avoir été dans le groupe pour le huitième de finale aller de Ligue des Champions contre le Real Madrid (3-1) n’a pas forcément été bien vécu : « Il ne s’agit pas de savoir si je l’ai compris ou pas. Maintenant je me mets dans la peau d’un entraîneur et, quand le coach a son idée, il faut la respecter et c’est respectable. Après, si je suis d’accord ou pas, ça ne change rien. Je voulais jouer et je me sentais capable de le faire ». Thiago Motta poursuit, tout en sous-entendant que ses relations avec Unai Emery n’étaient plus si bonnes que cela : « Je commençais à entendre certaines choses qui ne me plaisaient pas et j’en ai parlé au coach. Après, j’étais triste de ne pas être convoqué. (…) Comme joueur, j’étais triste, car je pouvais rendre service, peut-être pas sur le terrain, mais je pouvais être dans le groupe pour aider ».

L’échec en C1

Thiago Motta a également été interrogé sur l’échec du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions : « Les équipes qui sont allées loin (en C1) jouent de la même manière toute la saison, avec chacune ses caractéristiques. (…) Nous, on dit souvent qu’on peut jouer d’une façon en L1 et d’une autre en C1. Je ne parle pas de système tactique, mais de ce que l’on veut faire. A mon avis, on ne peut pas changer notre philosophie de jeu quand on affronte le Real Madrid. Si on possède une idée, on s’y tient, il faut juste que tout le monde en soit convaincu ». Le milieu de terrain revient également sur le rôle de leader que doivent avoir certains au PSG et pour lui, « pour avoir des leaders, il faut leur donner de l’espace pour s’exprimer, des responsabilités. (…) Unai Emery aime tout contrôler. Ça peut être bien aussi, mais on ne peut pas dire ensuite qu’il n’y a pas de leader ».

Sa reconversion

S’il a avoué vouloir entraîner un jour l’équipe première du Paris Saint-Germain, Thiago Motta commencera avec les U19 du club : « Mon objectif est d’entraîner un jour le PSG. Après il peut se passer beaucoup de choses. Je vais avancer étape par étape, mais je ne vais pas me cacher, j’ai ça dans un coin de ma tête, même si c’est encore loin. Comme j’avais, au début de ma carrière de joueur, d’évoluer au Barça ». Cette reconversion est venue à la suite de ses envies de départ à l’été 2015. A l’époque, son président Nasser Al-Khelaïfi le retient : « Il était sûr que je serai entraîneur. Il m’a dit que j’étais important pour le club, l’équipe, l’entraîneur, le futur du club. J’ai compris quel était son projet pour moi. » Commencer avec les U19 et avoir sous ses ordres Yacine Adli, Stanley Nsoki ou encore Timothy Weah, est une bonne chose, selon Motta : « Je pense que c’est plus simple. (…) Après, ce que je cherche chez les jeunes sera différent de ce que je trouverai à l’étage du dessus. Je serais content si je peux entraîner et former des jeunes pour l’équipe première du PSG. On peut aider un peu, après c’est le joueur qui doit avoir envie. »