L1 - PSG : Thiago Motta encore trop juste pour Lille, Thiago Silva forfait, Kurzawa incertain

Le PSG sera privé des services de Thiago Motta et Thiago Silva, samedi, pour la réception de Lille. Layvin Kurzawa est incertain.

Présent en conférence de presse ce vendredi, l’entraîneur parisien Unai Emery a fait un point sur l’infirmerie du PSG. Comme prévu, Thiago Motta est encore trop juste pour la réception de Lille, samedi (17h), dans le cadre de la 17eme journée de Ligue 1. Le milieu de terrain italien « va mieux mais ne peut pas encore débuter, selon Emery. Il n’a pas recommencé à s’entraîner avec l’équipe, mais peut-être la semaine prochaine ». Le défenseur brésilien Thiago Silva manquera aussi à l’appel, et ce pour les deux prochaines rencontres, après son entorse du genou gauche contractée contre le Bayern Munich mardi (3-1). Kurzawa forfait en plus de Thiago Motta et Thiago Silva ? Une incertitude plane aussi autour de Layvin Kurzawa. Le latéral gauche, qui a reçu un coup lors du déplacement parisien en Allemagne, ne s’est pas entraîné jeudi. « On verra aujourd’hui comment il va », a déclaré Emery.