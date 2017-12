L1 - PSG : Safari et pêche au harpon au programme du stage à Doha

Ce mercredi soir, juste après le match contre Caen (20h50), le PSG prendra la direction du Qatar pour un stage de trois jours à Doha.

Cette année encore, le Paris Saint-Germain passera le début de l’hiver au Qatar. Ce mercredi soir, dans la foulée de leur dernier match de championnat de l’année contre Caen (20h50), les joueurs du PSG s’envoleront pour le Qatar pour un stage de trois jours à Doha. Aucun match amical n’a été programmé par les dirigeants parisiens, qui ont au contraire concocté une série d’activités originales à leurs joueurs. Sur place, Kylian Mbappé et ses coéquipiers effectueront un safari dans le désert, une session de pêche au harpon et la visite d’un musée. Côté football, les Parisiens s’entraîneront au sein du complexe sportif de l’Aspire Zone. Al-Khelaïfi : « Ravis de retourner au Qatar » « Nous sommes ravis de retourner au Qatar pour cette nouvelle tournée d’hiver, et de profiter de s’entraîner dans ce pays aux températures hivernales particulièrement douces et des installations remarquables de l’Aspire Zone, se réjouit Nasser Al-Khelaïfi sur le site du club de la Capitale. Notre équipe apprécie toujours de visiter le Qatar, découvrir sa culture, visiter ses différents sites et être témoin de l’évolution de son infrastructure et de ses activités touristiques depuis notre dernière visite. » Retour prévu le 23 décembre pour quelques jours de vacances en famille.