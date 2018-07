L1 – PSG : « Respect », « immense plaisir », « admiration » : Paris s’est incliné devant « Gigi »

Sans atteindre l’euphorie provoquée par le recrutement de Neymar il y a un an, l’arrivée de Gianluigi Buffon au Paris Saint-Germain a attiré son monde au Parc des Princes, lundi. Tant devant le stade qu’en salle de presse, l’excitation et le grand respect pour « Gigi » étaient palpables.

Ces dernières semaines, et particulièrement depuis le début de la phase finale de la Coupe du Monde, le cœur de Paris s’est pris à battre au rythme de l’équipe de France. Du moins, celui des amateurs de football. Ce lundi, à la veille de la demi-finale des Bleus contre la Belgique et à l’heure des différentes conférences de presse, la présentation de Gianluigi Buffon à la presse a été la grosse parenthèse de ce début du mois de juillet. Pour les journalistes qui ne se sont pas rendus à Moscou, mais également pour les supporters parisiens, comblés par l’officialisation de la signature de « Gigi » vendredi dernier.

« Pour tout supporter parisien, l’arrivée de Gianluigi Buffon ne peux être qu’une bonne chose. Non seulement pour son expérience, mais aussi pour le charisme qu’il dégage et le respect qu’il impose », nous confie Fabien, « Capo » du Collectif Ultras Paris (CUP). Dès 14h, à une heure de la présentation officielle de l’international italien, près de 200 personnes sont déjà regroupées autour du Parc des Princes. Des scooters dont de nombreux Vespa sont réunis, et plusieurs drapeaux italiens sont de sortie. Le CUP donne rendez-vous à tout le monde à 14h30 devant la tribune Auteuil. Bref, tout le monde est prêt à accueillir le monument.

« Buffon au PSG ? C’était une petite surprise en Italie »

Dans le même temps, l’auditorium du Parc des Princes se remplit petit à petit. Les chaînes de télévision sont les premières à être en place et la salle ne sera finalement remplie qu’aux trois quarts. Tout le monde s’installe dans un brouhaha au fort accent italien. « C’était une petite surprise en Italie, nous confie un confrère de la Rai TV. Il y a encore deux mois, il nous semblait que Buffon allait terminer sa brillante carrière sur un ultime titre en Serie A, et sur une ultime déception en Ligue des Champions. Cela nous intéresse beaucoup de savoir comment il sera accueilli ici, à Paris, et s’il sera titulaire ».

Un silence presque scolaire gagne l’auditorium quand la femme du portier transalpin et ses deux enfants, entre autres, viennent s’installer au premier rang. Buffon, lui, fait attendre son monde et arrive avec une bonne dizaine de minutes de retard, après avoir pris le temps de se filmer sur la pelouse du Parc des Princes pour les réseaux sociaux. Il est accompagné de Nasser al-Khelaïfi. « J’ai l’immense plaisir de vous présenter le grand Gianglui Buffon. C’est un grand gardien et un grand leader. Il a beaucoup d’expérience et il est champion du monde. » lâche d’emblée ce dernier, comme pour rappeler à tout le monde l’ampleur du coup qu’il vient de réaliser.

« Il était là, je l’ai vu ! »

Avec charisme et beaucoup de prestance, le natif de Carrare s’exprime d’abord en Français pour s’introduire, avant de répondre en italien aux différentes questions. S’en suit les traditionnelles photos avec écharpe et maillot sur la pelouse du Parc, devant des photographes qui se bagarrent pour avoir le meilleur cliché d’une star très polie et patiente. « Il sait comment s’y prendre, le jeune ! », sourit un journaliste comblé par l’attitude du désormais ex-joueur de la Juve. Une classe qui reste la même à l’heure d’aller rencontrer les supporters présents devant le stade, dont un CUP en fusion qui entonne déjà un chant à la gloire de sa nouvelle idole.

Les fumigènes sont de sortis à défaut du maillot du nouveau portier parisien. « Evidemment, il y a moins d’engouement que pour l’arrivée de Neymar », nous confirme logiquement un salarié de la boutique du club. Ce qui n’empêche pas certains – et certaines – de se retrouver sur un petit nuage. « Il était là, je l’ai vu, je l’ai touché ! », se réjouit une fan. « Evidemment que la nouvelle génération, et pas que, vous dira automatiquement qu’elle était plus excitée par l’arrivée d’Ibrahimovic ou Neymar. Mais me concernant j’ai plus d’admiration sur la carrière énorme de « Gigi ». Une carrière de classe mondial avec une régularité sans faille, une personnalité exemplaire toujours dans le respect et la dignité », nous explique Fabien. Tant de compliments pour un seul homme : une chose est sûre, Buffon est le bienvenue à Paris.

