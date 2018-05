L1 - PSG : Paris veut recruter à Tottenham

Selon les informations du Daily Express, le Paris Saint-Germain pourrait casser sa tirelire afin d’arracher la signature du meneur de jeu danois de Tottenham.

Une nouvelle journée et une nouvelle cible pour Paris. A en croire les informations du Daily Express, le club de la Capitale pourrait faire des folies pour tenter d’arracher la signature du milieu de terrain offensif international danois Christian Eriksen (26 ans, Tottenham), dont le contrat expire en juin 2020. Auteur de dix buts et onze assists cette saison en Premier League, l’ancien joueur de l’Ajax Amsterdam pourrait apparemment faire l’objet d’une offensive lors du Mercato d’été.

Selon nos confrères anglais, l’écurie du président Nasser Al-Khelaïfi pourrait proposer plus de cent millions d’euros pour le natif de Middelfart (qui a été recruté pour 13,5 M€ en août 2013). Pour être plus précis, les champions de France pourraient verser près de 113 M€ pour s’attacher les services du numéro 23 des Spurs. Homme de base du dispositif de Mauricio Pochettino, Christian Eriksen aurait été identifié comme un élément capable de faire un nouveau au PSG. Une telle opération devrait être des plus compliquées, mais les dirigeants parisiens pourraient visiblement des folies pour se payer le Scandinave.