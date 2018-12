L1 – PSG : Paris demande un nouveau report de son match contre Montpellier

L'Egypte a officiellement annoncé jeudi qu'elle se portrait candidate à l'organisation de la CAN 2019.

L'heureux élu connu le 9 janvier 2019

رسمياً .. مصر تتقدم بطلب لتنظيم الأمم الأفريقية 2019 🏆🇪🇬 pic.twitter.com/AucOPNe2b5 — EFA.eg (@EFA) 13 décembre 2018

A J-1 de l'expiration du délai de dépôt des dossiers,. Il s'agit de, qui a officiellement fait savoir qu'elle se mettait sur les rangs pour remplacer le Cameroun, mis hors-course par la CAF le 30 novembre dernier. Il s'agit là du, dont le comité exécutif d'Accra tint lieu d'épisode pilote. Rapidement pressentie, l'Egypte avait communiqué une première fois la semaine dernière pour indiquer qu'elle n'entrerait pas dans la bataille. « Après une réunion fédérale tenue ce mardi, nous avons décidé de ne pas nous porter candidat à l’organisation de la CAN 2019, avait alors indiqué le porte-parole de la Fédération égyptienne de football (EFA), Ahmed Megahed, dans des propos cités par la BBC. Nous n’entrerons pas en concurrence avec un autre pays arabe. Ceci est une décision officielle. »C'était avant le coup de théâtre de mercredi, avec l'que le Royaume ne comptait pas se porter candidat. Aussitôt, par la voix de son ministre des Sports, l'Egypte ouvre de nouveau la porte. « L'Egypte est capable d'organiser la compétition et on sera fiers de le faire, déclare Ashraf Sobhi à la chaîne locale ON Sport. Le peuple égyptien est toujours prêt pour des choses pareilles, nous avons, et nous avons déjà organisé des compétitions. » Le message posté ce jeudi par la Fédération égyptienne officialise donc le revirement. Si tout se passe comme annoncé par la CAF, l'Egypte va désormais être "auditée" par le cabinet mandaté à cet effet par l'instance panafricaine. Celle-ci doit communiquer le nom de l'heureux élu le 9 janvier 2019 prochain, au lendemain de la remise des Trophées à Dakar.