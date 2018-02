L1 - PSG : Neymar est de retour

Les incertitudes s’évaporent petit à petit autour de Neymar. Selon nos confrères de L’Equipe, l’ailer brésilien s’est entraîné normalement. La veille, le prodige brésilien était absent pour cause de « syndrome viral ».

Info ou intox ? A un peu plus de 24 heures du choc entre le Paris Saint-Germain et l’Olympique de Marseille, les doutes quant à la participation de Neymar au Classico s’évaporent progressivement. Jugé incertain hier à cause d’un « syndrome viral », le joueur de 26 ans était de retour à l’entraînement ce matin. Selon nos confrères de L’Equipe, Neymar a pris part à la séance collective normalement. En ce qui concerne Marco Verratti, quelques doutes subsistent puisque le joueur italien s’est entraîné en marge du groupe. Une décision devrait être prise rapidement pour le milieu de terrain de la Squadra Azzurra.