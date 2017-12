L1 - PSG : Neymar de retour à Paris

Le PSG a annoncé mercredi le retour de Neymar à Paris, après quelques jours passés au Brésil pour régler un souci familial. L’attaquant brésilien sera bien à l’entraînement jeudi.

Neymar est bien rentré à Paris. Comme le PSG l’a annoncé ce mercredi, l’attaquant brésilien a fait son retour en France et « reprendra l’entraînement avec l’équipe ce jeudi ». Il devait ainsi être du déplacement à Rennes samedi en L1 (17h00), après avoir manqué la réception de Lille le week-end dernier (3-1) et le huitième de finale de Coupe de la Ligue à Strasbourg ce mercredi (21h05). La presse brésilienne a révélé mardi que Neymar était au Brésil depuis quatre jours, avec l’autorisation du club, pour être auprès de sa sœur Rafaella, dont il est particulièrement proche et qui traverserait une épreuve compliquée. Il en a profité pour rendre visite à des amis, notamment pour un anniversaire, et pour passer chez son dentiste. Il reviendra au football ce week-end.