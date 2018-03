Le PSG a affiché un visage uni après sa victoire contre l’OM mercredi en Coupe de France (3-0) et surtout après l’annonce du forfait de Neymar pour la réception du Real Madrid. D’un coup dur, les Parisiens veulent en faire une force et souder ses liens comme « une famille », jusqu’à Neymar Sr.

DE L’UN DE NOS ENVOYES SPECIAUX AU PARC DES PRINCES

Le cours d’une saison est parfois fait de paradoxes. Pointé du doigt pour la fragilité de son vestiaire et raillé pour son collectif caché derrière des individualités maousses, comme le notait encore Dimitri Payet le week-end dernier, le PSG apparait désormais uni comme rarement. Il a fallu pour cela un événement négatif, de ceux qui soudent un groupe : le forfait de Neymar pour 8eme de finale retour de Ligue des Champions contre le Real Madrid la semaine prochaine. Officialisé mercredi, quelques minutes avant le coup d’envoi d’un quart de finale de Coupe de France contre Marseille (3-0) que les Parisiens ont géré à leur main, il a jeté un froid sur un Paris déjà congelé par la température frigorifique. A tel point que le match et la performance aboutie du leader de L1 sont largement passés au second plan dans les commentaires qui ont suivi dans les entrailles du Parc des Princes.

Al-Khelaïfi : « On n’a pas le choix »

Mais il n’y avait pas d’autre alternative, à en croire Nasser Al-Khelaïfi. « Bien sûr, on est très tristes de cette nouvelle, a lancé le président du PSG en zone mixte, après s’être fait discret au sortir de la victoire en L1 dimanche (3-0). Mais c’est la meilleure décision à prendre pour lui et pour le club. On n’a pas le choix. On a pris la décision de l’opération ensemble. » « NAK » voulait clairement se servir de cette première communication officielle de sa part depuis la blessure de Neymar pour mettre les points sur les i. Le flou autour du processus de récupération, entretenu par des rumeurs qui n’ont cessé de surgir ces 48 dernières heures ? « Il ne faut pas suivre les nouvelles. Quand dès le premier jour, on dit qu’on va décider au bout de trois jours pour évaluer la blessure… Ça fait trois jours aujourd’hui (mercredi). »

Neymar Sr. auprès de l’équipe jusqu’à Madrid

Le père de Neymar annonçant lui-même l’indisponibilité de son fils ? Un faux problème pour Al-Khelaïfi, qui a même envoyé une preuve selon lui de l’union sacrée décrétée autour du PSG : « Je vais annoncer une chose très importante : son père est avec nous et va rester avec l’équipe jusqu’à Madrid, il ne va pas aller avec son fils au Brésil. Ça veut dire qu’on est une grande famille. C’est un grand monsieur, un grand gentleman, je veux le remercier. Ce qu’il va faire, ça me touche beaucoup. » La durée de l’absence de Neymar ? « On ne peut pas prendre de risque, on ne peut pas retarder l’intervention. On ne va pas perdre de temps, comme ça, j’espère qu’il sera prêt pour le quart de finale. » A écouter tous ceux qui se sont présentés devant les journalistes vendredi, les Parisiens n’ont qu’une idée en tête : franchir l’obstacle Real Madrid pour offrir à leur coéquipier l’occasion de regoûter à la Ligue des Champions cette saison.

Al-Khelaïfi : « On va le faire, parce qu’on a les joueurs et l’équipe pour »

« C’est un joueur très important pour nous. Mais il est sûr que tous les joueurs vont plus travailler pour lui donner la possibilité de jouer le prochain tour de Ligue des Champions », a soufflé Unai Emery, avant que Presnel Kimpembe ne lui emboîte le pas : « Cela nous fait mal, on est tous peiné pour lui, mais on va essayer de se qualifier pour lui. C’est le collectif avant tout. » Déterminé et ambitieux, Al-Khelaïfi n’a absolument aucun doute sur la réussite de l’opération remontée de la semaine prochaine. « Les joueurs veulent être encore plus forts ensemble, avec nos supporters. Madrid sera un match très important, le match de la saison pour nous. On a énormément envie de se qualifier pour les quarts de finale. On va le faire, parce qu’on a les joueurs et une équipe pour. » Même sans Neymar. Méthode Coué ou pas, le PSG est toujours aussi obsédé par son objectif européen. Une conviction qui lui sera bien utile pour tenter de renverser le double tenant de la Ligue des Champions mardi prochain.