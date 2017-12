L1 - PSG / Marquinhos : « On est passé à côté »

Capitaine d’un PSG battu pour la première fois de la saison ce samedi à Strasbourg (2-1), Marquinhos estime que son équipe est passée à côté.

Lui aussi n’a pas eu le rendement habituel en défense centrale. Brassard de capital vissé autour du bras, Marquinhos n’a pas su éviter le premier revers de la saison pour le Paris Saint-Germain, ce samedi à Strasbourg (2-1). « On est passé à côté, a soufflé le Brésilien au micro de Canal+ quelques minutes après la fin du match. On s’est quand même créé des occasions mais on n’a pas réussi à les concrétiser. On prend deux buts bêtement, on manque de concentration à chaque fois. Strasbourg a fait son match… Cela va nous servir pour la suite », espère le défenseur central parisien. « Contre une équipe qui défend bien, ce premier but nous complique la tâche. On a manqué d’efficacité en plus. Il faut travailler et penser à ce match important qui arrive. » Et ce match important, ce sera contre le Bayern Munich en Ligue des Champions. Une autre adversité. Et sûrement un tout autre type de match.