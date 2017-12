L1 - PSG : Les critiques, son avenir, Thiago Silva... Unai Emery

Présent en conférence de presse vendredi, à la veille du match du PSG contre Lille, Unai Emery a fait le point sur son équipe, mais aussi sur les critiques... et sur le cas Thiago Silva.

Unai Emery était attendu au tournant ce vendredi, en conférence de presse, à la veille de la rencontre du PSG contre Lille qui comptera pour la 17eme journée de Ligue 1. Car quand on s’appelle Paris, concéder deux défaites de rang fait tâche. Surpris à Strasbourg samedi dernier (2-1), les Franciliens ont ensuite été dominés à Munich mardi soir (3-1). Mais l’ancien coach du FC Séville a tenu à dédramatiser ce revers en Bavière. Emery : « J’ai vu beaucoup de choses positives dans le match à Munich » Le Basque a en effet insisté sur les points positifs, qui étaient selon lui nombreux, tant dans le jeu que dans la situation globale du club en Ligue des Champions : « Nous avons fait cinq premiers matches exceptionnels. Le match de Munich, nous l’avons analysé. Nous avions pour objectif de terminer premiers. Cela reste très bien. J’ai vu beaucoup de choses positives dans ce match, qui nous permettra de nous améliorer dans le futur. Nous avons réalisé une phase aller de Ligue des Champions exceptionnelle avant Munich. Nous sommes contents et je suis optimiste. L’analyse globale est positive », a-t-il déclaré. Emery : « Je ne doute pas » Au moment de répondre aux questions relatives à son avenir à Paris, encore une fois remis en question par L’Equipe cette semaine, le coach parisien s’est une nouvelle fois réfugié derrière les résultats de sa formation : « L’équipe ne doute pas. Je ne doute pas. Je me répète mais il faut analyser le contexte général. Nous sommes leaders de la Ligue 1 avec 9 points d’avance. Nous avons terminé premiers de notre poule en Ligue des Champions. Pourquoi douter dans ce contexte ? Quand nous perdons, je maintiens le calme et l’équilibre, et je tente de le transmettre à l’équipe ». Emery : « Thiago Silva est un joueur très important » Le doute, Emery a aussi voulu l’enlever de la tête des détracteurs de Thiago Silva. Le Brésilien, blessé au genou gauche, avait montré un bien pâle visage avant sa sortie sur blessure. De quoi donner raison à ceux qui le disent incapables de se surpasser lors des grands matchs. « J’ai beaucoup parlé avec lui. C’est une référence dans le vestiaire, il est très important pour le groupe. Je n’ai aucun doute le concernant. Il a pris un coup face au Bayern Munich, il voulait continuer. C’est un des meilleurs défenseurs du monde, je n’ai aucun doute là-dessus. Je le trouve mieux que l’an dernier, il a plus d’envie, plus de motivation. C’est notre capitaine, c’est un joueur très important de l’effectif ». Une manière de jouer les pompiers de service, avant un début d’incendie qui pourrait prendre de l’ampleur en cas de contre-performance face au LOSC…