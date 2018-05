L1 - PSG : Kylian Mbappé conseiller de recruter un Tricolore

Selon l'ancien Monégasque, le Paris Saint-Germain ferait une bonne opération en recrutant le milieu de terrain récupérateur de Chelsea.

Alors que le Paris Saint-Germain cherche une sentinelle pour le Mercato d’été, Kylian Mbappé a sa petite idée sur la question. Selon l’attaquant international français du club de la Capitale, sa direction doit miser sur l’un de ses coéquipiers chez les Bleus : N’Golo Kanté (27 ans, Chelsea). « En fonction de nos besoins et de la qualité du joueur, je pense qu’il conviendrait parfaitement à notre équipe, explique l’ancien Monégasque dans une interview accordée à beIN Sports. Il est français. Ramener un Français dans le championnat, pour l’attractivité du championnat, ça serait bien aussi. Je pense que tous les Français aiment N’Golo Kanté. Ce serait un plaisir de le retrouver dans notre championnat. »

Cela tombe bien puisque que l’écurie du président Nasser Al-Khelaïfi reste effectivement sur la piste de l’ancien joueur de Caen et de Leicester (qui est sous contrat jusqu’en juin 2021 avec es Blues). Mais après été approché en vain l’été dernier, le Tricolore n’apparaît pas forcément plus accessible aujourd’hui. Apparu à 31 reprises cette saison en Premier League, N’Golo Kanté est un homme de base du dispositif d’Antonio Conte, et le club de Roman Abramovitch ne devrait pas être vendeur. Une autre piste M.Mbappé ? Le numéro 29 du PSG pourrait aussi glisser un mot sur l’un de ses ex-partenaires sur le Rocher, Fabinho (24 ans). Un autre nom qui revient régulièrement au sujet du marché parisien.