L1 - PSG : Kurzawa forfait, Emery rappelle Lucas et convoque Nsoki

Confronté à plusieurs absences, notamment en défense, Unai Emery a ouvert son groupe au jeune Stanley Nsoki pour affronter Lille samedi (17h00). Lucas effectue lui son retour.

Unai Emery a décidé de convoquer un groupe remanié pour la réception de Lille ce samedi (17h00). Il faut dire que le Paris Saint-Germain doit faire face à plusieurs absences pour ce rendez-vous. Si Neymar est suspendu, le club de la Capitale sera aussi privé de Thiago Silva, Thiago Motta et Layvin Kurzawa. Le premier a été victime d’une contusion du mollet et d’une entorse du genou gauche à Munich, le deuxième est toujours en phase de reprise, et le troisième souffre d’une contusion au genou gauche. En conséquence, Unai Emery a convoqué le jeune Stanley Nsoki, capable d’évoluer au poste de latéral gauche ou au milieu. Christopher Nkunku sera là, tout comme Lucas, qui revient pour la première fois depuis le 18 novembre. Le groupe parisien : Areola, Trapp – Berchiche, Dani Alves, Kimpembe, Meunier, Marquinhos, Nsoki – Draxler, Lo Celso, Nkunku, Pastore, Rabiot, Verratti – Cavani, Di Maruia, Mbappé, Lucas