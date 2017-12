L1 - PSG : Kevin Trapp chaud pour partir, mais pas à Liverpool

Kevin Trapp aimerait quitter le PSG pendant le Mercato hivernal, d’après son agent Jörg Neubauer, dans des propos rapportés par Sport1. Mais le gardien parisien ne serait pas intéressé par la piste Liverpool.

A six mois de la Coupe du Monde 2018, Kevin Trapp ne cache plus son désir de quitter le PSG pendant le Mercato hivernal. Il le sait, il doit gagner en temps de jeu d’ici à la fin de la saison pour assurer sa place dans le groupe allemand appelé à faire le voyage en Russie. Après avoir lui-même fait part de ses envies en zone mixte, le gardien parisien (27 ans) a été confirmé dans ses propos par son agent. « S’il y a une opportunité pendant l’hiver, Kevin veut quitter Paris », a soufflé Jörg Neubauer dans des propos rapportés par Sport1. Le tout désormais est de trouver une porte de sortie, en accord avec les dirigeants parisiens. Ces derniers envisagent déjà de prêter Rémy Descamps et pourraient être réticents à laisser partir Trapp dans le même temps, que ce soit en prêt ou dans le cadre d’un transfert. Trapp est sous contrat jusqu’en 2020 Dans un tel cas, le jeune Sébastien Cibois se retrouverait propulsé en doublure d’Alphonse Areola. Un énorme risque à prendre pour le PSG, dans la perspective d’une blessure de l’ancien de Villarreal. Au rayon des pistes évoquées pour Trapp, le Borussia Dortmund, le Bayer Leverkusen ou le VfL Wolfsburg ont été cités parmi les clubs intéressés ces derniers mois. Crystal Palace ou Liverpool, dont l’intérêt est révélé par Sport1, sont aussi positionnés sur le dossier. Mais à en croire le média allemand, l’ex-portier de l’Eintracht Francfort ou de Kaiserslautern ne serait pas chaud pour un départ en Premier League. Reste qu’avec seulement trois apparitions en club depuis le début de la saison (une avec l’Allemagne en match amical contre la France), Trapp ne doit pas faire le difficile s’il veut se montrer. Surtout qu’il est sous contrat jusqu’en 2020 et sera aussi dépendant de la volonté de son club, qui pourrait choisir de le conserver coûte que coûte.