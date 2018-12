L1 - PSG : Il est temps de rejuger le Mercato parisien

A première vue, le PSG avait raté son marché estival, surtout parce qu’il ne s’était pas renforcé à des postes-clés. Mais s’il y a bien des manques dans l’effectif parisien, les joueurs arrivés remplissent parfaitement leur rôle. Un vrai succès à mettre au crédit des dirigeants.

La réussite d’un Mercato se juge sur la durée, pas dans l’immédiat. A la clôture du dernier marché estival des transferts, celui du PSG avait tous les atours d’un fiasco. Le club parisien avait prospecté sans succès pour dénicher un remplaçant à Thiago Motta au milieu. Il avait échoué à ajouter un défenseur central d’expérience pour satisfaire la volonté de Thomas Tuchel, dans l’optique d’installer un système à trois derrière. Il avait recruté dans l’urgence un latéral gauche qui n’avait joué que 12 matchs la saison passée et un attaquant au pedigree loin de coller avec ses standards. Il avait claqué 35 millions d’euros sur un international allemand inconnu du grand public et recruté un gardien de 40 ans, quitte à prendre le risque de perdre Alphonse Areola, qui incarne l’avenir du club et s’interroge sur la suite avec un contrat jusqu’en juin prochain. Trois mois pile plus tard, le club de la Capitale ne vit pas la catastrophe annoncée. Bien évidemment, il y a des manques dans l’effectif, criants contre Liverpool mercredi (2-1), avec Marquinhos dans un rôle hybride de sentinelle/libero. Mais les recrues ont réussi l’exploit de faire oublier les « absents » avec leur rendement.

Kehrer a effacé tous les doutes

Le symbole, c’est Thilo Kehrer. Débauché à Schalke 04 contre 35 millions d’euros, à l’issue d’une négociation menée en secret, le natif de Tübingen a mis un petit mois pour se mettre au niveau, envoyant des signaux inquiétants contre Angers (3-1) ou à Nîmes (2-4). Depuis un déplacement à Nice fin septembre (0-3), il enchaîne les prestations solides. En charnière, dans une défense à trois ou comme latéral. « C’est le grand avantage de Thilo, de pouvoir jouer à plusieurs positions, a soufflé Thomas Tuchel samedi. C’est une des raisons pour lesquelles nous l’avons acheté. » Il a particulièrement impressionné par sa personnalité cette semaine en Ligue des Champions. « Il gagne beaucoup de duels, c’est un joueur très agressif. C’est une caractéristique dont l’équipe a besoin. » A tel point qu’il sera bien difficile de se priver de Kehrer dans les grands rendez-vous à l’avenir, après avoir brillé sur la double confrontation avec Naples, contre Lyon, à Marseille et face à Liverpool. L’investissement important consenti pour le recruter se justifie bien mieux désormais, tant l’ancien du VfB Stuttgart a un rôle à jouer à court, moyen et long terme.

Bernat et Choupo-Moting à la hauteur des attentes

A eux deux, Juan Bernat et Eric-Maxim Choupo-Moting ont coûté sept fois moins au PSG que Kehrer. Mais ils ne sont pas moins utiles pour autant. Le premier a déjà joué autant de matchs que la saison dernière et ses deux buts en Ligue des Champions ont confirmé que l’apport offensif était bien son point fort. Pas une assurance tous risques derrière, mais il progresse et dispose d’un vécu déjà important à seulement 25 ans, ce dont le club de la Capitale a régulièrement manqué sur la scène européenne. L’international camerounais endosse à merveille son rôle de joker. Il joue peu, très peu même (1 titularisation, 173 minutes au total). Mais il est déjà l’un des ambianceurs du groupe, s’est fait adopter par le Parc des Princes et apporte un profil différent en sortie de banc, avec son grand gabarit et sa faculté à conserver les ballons dos au but, essentielle dans la fin de match face aux Reds. Surtout il ne se plaint de sa situation, bien au contraire, et c’est une condition sine qua none de sa réussite.

Buffon, le papa du vestiaire

Reste le cas Buffon. S’il était possible de s’interroger sur son niveau réel, au-delà de son apport évident dans l’intimité du vestiaire par son immense carrière, il a immédiatement rassuré sur ce point. Il n’a pris que 6 buts en 10 apparitions toutes compétitions confondues et s’est montré décisif dans le nul ramené du San Paolo il y a trois semaines (1-1). Le vétéran italien a surtout embrassé son rôle de papa de l’effectif comme une évidence. Les images de sa discussion avec Kylian Mbappé à l’échauffement avant le Clasico au Vélodrome, dont l’attaquant des Bleus était privé au coup d’envoi pour un retard à la causerie, ont marqué les esprits. De même pour sa sérénité et son autorité en toutes circonstances. Et pour ce qui est de son duo avec Areola, il fonctionne bien pour l’instant, les deux hommes se partageant les matchs et entretenant une émulation extrêmement positive jusqu’à maintenant. Alors oui, le Mercato d’hiver, si l’étreinte du fair-play financier devait se desserrer, servira à combler les trous. Mais tout n’est pas à jeter dans ce qu’ont accompli Antero Henrique et son équipe pendant l’été. Loin de là.