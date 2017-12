L1 - PSG : Fin d’année pour Adrien Rabiot

Touché aux ischio-jambiers, Adrien Rabiot ne rejouera pas avant la trêve. Le milieu parisien manquera donc les matchs contre Strasbourg, en Coupe de la Ligue, puis Rennes et Caen en championnat.

Sorti sur blessure à la mi-temps du match entre le PSG et Lille samedi (3-1), Adrien Rabiot souffre des ischio-jambiers. Les examens pratiqués invitent à la prudence et le staff médical parisien a donc décidé de laisser le milieu de terrain au repos pour plusieurs semaines. En conséquence, l’international français ne rejouera pas d’ici la trêve, comme l’a annoncé Unai Emery en conférence de presse ce lundi. Adrien Rabiot manquera donc au moins trois matchs : à Strasbourg, mercredi en Coupe de la Ligue, puis à Rennes et contre Caen en Ligue 1. Pour le remplacer, l’entraîneur du PSG pourrait compter sur Thiago Motta, enfin de retour de blessure. « Il sera prêt cette semaine », a indiqué Emery. Thiago Silva demeure lui incertain pour le match à Strasbourg.