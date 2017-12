L1 - PSG : Est-ce le bon moment pour affronter Paris ?

Lille, qui se déplace au Parc des Princes ce samedi (17h00), doit-il estimer que c’est le moment d’affronter le PSG, qui reste sur deux défaites consécutives contre Strasbourg et le Bayern Munich ? Le passé récent du club de la Capitale montre des résultats qui divergent.

Fernando Da Cruz et Edgar Ié, présents en conférence de presse jeudi, n’ont pas pu échapper à la question avant leur déplacement au Parc des Princes. Le PSG ayant été battu deux fois de suite contre Strasbourg et le Bayern Munich, est-ce le bon moment pour affronter le leader du championnat ? « Le PSG est une équipe de très haut niveau. Ils vont savoir rebondir vite, a expliqué l’entraîneur intérimaire lillois. Nous allons essayer de prendre des points même si ce sera très compliqué. » Son défenseur est en revanche plus optimiste. Pour Edgar Ié, « c’est le bon moment pour jouer le PSG ». Mais pas à cause de leur série négative, plutôt grâce à la bonne forme des Dogues. Des cartons ou des périodes creuses Les revers récents du PSG en Ligue des Champions montrent une capacité de rebond différente. La saison dernière, dans la foulée de l’élimination terrible à Barcelone, les hommes d’Unai Emery avaient ramené un succès étriqué de Lorient (1-2) qui montrait que l’équipe n’avait pas encore les idées bien claires. L’année d’avant, le sort réservé à Caen juste après la défaite à Manchester City avait été bien différent. Au Parc, les Normands avaient été dévorés par des Parisiens revanchards (6-0), comme… Lille en 2015, corrigé (6-1) après l’élimination en quarts de finale de C1 contre le Barça. Deux autres fois en revanche, le PSG n’a pas réussi à laver l’affront. En 2014, juste après s’être fait éliminer en toute fin de match contre Chelsea, le club de la Capitale avait enchaîné par une défaite à Lyon (1-0). Quelques mois plus tard, dans la foulée d’une défaite en poules contre le FC Barcelone qui les empêchait de conserver la première place du groupe, les Parisiens avaient été battus à Guingamp (1-0). Jusqu’à mardi, il s’agissait de la dernière fois que le PSG avait enchaîné deux défaites de suite. Emery chasse les doutes du PSG La capacité de réaction de Paris semble donc résider dans son état d’esprit. Encore dans le doute ou au contraire revanchard ? Pour Unai Emery, personne ne doute. « L’équipe ne doute pas. Je ne doute pas. Je me répète mais il faut analyser le contexte général. Nous sommes leaders de la Ligue 1 avec neuf points d’avance. Nous avons terminé premiers de notre poule en Ligue des Champions. Pourquoi douter dans ce contexte ? Quand nous perdons, je maintiens le calme et l’équilibre, et je tente de le transmettre à l’équipe », a longuement expliqué l’entraîneur espagnol en conférence de presse, vendredi. Reste à le prouver sur le terrain pour éviter d’entrer dans une sinistrose qui, elle, pourrait coûter leur tête à certains.