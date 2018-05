L1 - PSG : Des problèmes pour Thiago Silva et Julian Draxler, Neymar revient

Selon Unai Emery, l’entraîneur du Paris Saint-Germain, Thiago Silva et Julian Draxler souffrent de problèmes musculaires. De son côté, Neymar est attendu vendredi ou samedi. Le Brésilien doit reprendre un travail individuel avant d'éventuelle postuler à une place dans le groupe de l'écurie du président Nasser Al-Khelaïfi.

Alors que Marco Verratti a été opéré ce jeudi, Unai Emery, l’entraîneur du Paris Saint-Germain, doit aussi composer avec les pépins de Thiago Silva et Julian Draxler avant l’affiche de vendredi soir contre Amiens (36eme journée de Ligue 1). Présent ce jeudi en conférence de presse, l’ancien coach du FC Séville s’est montré peu bavard, mais on a tout de même pu avoir quelques nouvelles de Neymar. « Il va arriver prochainement, demain ou samedi, a indiqué le technicien espagnol. Je ne crois pas que Neymar pourra s’entraîner avec le groupe. Je ne sais pas s’il voyagera avec nous à Amiens. On verra quand il sera là. Il lui faudra du temps pour être prêt. Nous voulons que Neymar soit avec nous. Il doit faire un travail individuel. S’il est bien à l’entraînement, il rentrera dans le groupe. Mais je ne sais pas quand. »

Si le club de la Capitale a d’ores et déjà été sacré champion de France, cette rencontre face aux Picards doit permettre de préparer au mieux la finale de la Coupe de France (mardi soir face aux Herbiers). « Je prépare la finale avec le respect de l’adversaire, a indiqué le futur ex-entraîneur de Paris. On prépare pour savoir comment joue l’équipe et comment sont ses joueurs. On a envie de gagner un titre. Je vais demander à l’équipe de jouer avec motivation et concentration pendant 90 minutes. »