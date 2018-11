L1 - PSG : Dani Alves de retour dans le groupe pour Toulouse

Le journaliste et consultant de Canal+ s’est exprimé sur le football sénégalais dans les colonnes de Record. Pierre

Menes

s’est notamment prononcé sur l’avenir de

Kalidou

Koulibaly

et sur les binationaux franco-sénégalais.

Kalidou

Koulibaly

est courtisé par les plus grands clubs d’Europe notamment par le

Fc

Barcelone. Cependant, pour Pierre

Menes

, le joueur de Naples n’a pas les qualités pour jouer dans le club Catalan « le

Napoli

est une très bonne équipe. Bien sûr, il est à sa place aujourd’hui. Personnellement, je l’ai trouvé impressionnant contre le Paris Saint-Germain face à

Mbappé

. Maintenant est-ce que c’est un type de joueur qui correspond au

Fc

Barcelone, je ne crois pas trop. Parce que la relance n’est pas à proprement parler son point fort. Par contre, il pourra bien évoluer à Chelsea, à Manchester United ou à Liverpool. »

Sur les binationaux, le consultant et journaliste de Canal+ assure que Bouna

Sarr

et Ferland

Mendy

ne sont pas des Sénégalais « dans cette histoire des binationaux, il y a quelque chose de très personnel en moi : c’est le sentiment des joueurs. Que Bouna

Sarr

et Ferland

Mendy

soient des Sénégalais d’origine, c’est un fait entendu. Cela ne fait pas d’eux forcément des Sénégalais de cœur. Et peut-être que, sentimentalement, ça ne leur parle pas de jouer pour le Sénégal. Leurs choix doivent être respectés. Après, on sait, ce n’est pas faire injure au Sénégal, c’est une équipe moins prestigieuse que la France. C’est surtout sur la valeur économique. Et s’il faut faire le choix entre ces deux pays, les joueurs préfèrent plutôt choisir la France. Et, inversement, s’ils estiment qu’ils seront barrés en équipe de Franc, il va de soi, de choisir son pays d’origine. Et, peut-être sans attachement, mais par intérêt sportif », a déclaré Pierre

Menes