L1 - PSG : Contusion pour Kylian Mbappé, élongation pour Neymar

Voici les réactions après ce match de 2e journée de la poule A de la CAN Féminine 2018 :Dans le football moderne, vous devez apprendre et comprendre votre adversaire avant d'entrer dans le match. Et je pense que c'est ce que nous avons fait lors de nos deux matches. Nous avons examiné les atouts et les défauts de l’Algérie et nous avons travaillé sur ces bases. En dépit du score assez conséquent, le match n’a pas été facile car l’Algérie a une bonne équipe et elle a plutôt bien joué. Notre prochain match c'est contre le Ghana et nous allons l'aborder de la même manière que pour les deux matches précédents.Permettez-moi tout d'abord de féliciter les Camerounaises pour un bon match. Elles sont beaucoup plus expérimentées que nous et ont des joueuses qui ont joué dans presque toutes les équipes nationales pour arriver où elles en sont aujourd'hui. Elles étaient finalistes lors des deux dernières éditions et ont disputé la Coupe du Monde Féminine. Elles ont donc beaucoup d'expérience dans leur équipe, contrairement à nous qui sommes jeunes. Nous avons perdu notre joueuse-clé trois semaines avant le tournoi, l’équipe avait été construite autour d’elle, ce qui a affecté notre stratégie, mais je n'ai rien à reprocher à mes joueuses. Il nous reste un match à jouer vendredi contre le Mali. Nous verrons comment nous pourrons nous organiser pour éviter une troisième défaite d'affilée. Je reste confiante pour l’avenir du football féminin algérien. Nous devrions pouvoir aligner une équipe très compétitive au cours des prochaines années. Rappelons que les finalistes et le vainqueur de la petite finale de cette CAN Féminine 2018 de se qualifier pour la Coupe du monde féminine 2019 qui aura lieu en France l’été prochain.