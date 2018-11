L1 - PSG : Bailly en renfort ?

Le Sénégal poursuit sa moisson en Guinée équatoriale (0-1)

Les Comores battent le Malawi (2-1), le Maroc qualifié

Le Mali gagne au Gabon (0-1) et se déroche son billet

Le Nigeria se qualifie en Afrique du Sud (1-1), la Libye se replace

L'Ouganda dispose du Cap-Vert (1-0) et retrouve la phase finale

Ci-après les 9 premiers qualifiés pour la CAN 2019:

Ci-après en détails, le point complet des résultats:Déjà qualifié pour la CAN 2019, le Sénégal a poursuivi son parcours sans accroc en prenant le meilleur sur la Guinée équatoriale (0-1), samedi à Bata. Les Lions de la Teranga doivent leur victoire à un "CSC" inscrit par Luis Meseguer (52eme). Titularisé pour la première fois dans le but, Edouard Mendy a gardé sa cage inviolée, comme il l'a déjà fait à huit reprises avec le Stade de Reims en Ligue 1 cette saison. Classement provisoire du groupe A : 1) Sénégal, 13pts (+8), (Q) 2) Madagascar, 10 pts (+4). (Q) 3) Guinée équatoriale, 3 pts (-5). 4) Soudan, 0 pt (-7).Le bonheur des uns fait parfois le bonheur des autres. Les Comores l'ont démontré samedi à Moroni en battant le Malawi (2-1) : les Coelacanthes, vainqueurs grâce à des buts signés Ben Nabouhane (2eme) et Chamed (70eme), ont non seulement eu la joie de décrocher leur premier succès de ces éliminatoires, mais aussi permis au Maroc de composter son billet pour la phase finale. Seule une victoire des visiteurs pouvait encore empêcher les Lions de l'Atlas de le faire. Si Phiri (53eme) remit un temps les Flames dans le match, cette égalisation n'allait donc pas s'avérer suffisante. Le Classement du Groupe B :2. Cameroun, 8 pts (0). 3. Comores, 5 pts (-1). 4. Malawi, 4 pts (-4).Le Mali s'est qualifié pour la CAN 2019, samedi à Libreville la faveur de sa victoire sur le Gabon (0-1), privé de son attaquant et capitaine Pierre-Emerick Aubameyang. C'est Moussa Doumbia, l'ailier du stade de Reims, qui a inscrit en début de partie le seul but de la rencontre (11eme). Avec 11 points, les Aigles sont assurés de terminer à l'une des deux premières places du groupe C. Quant aux Panthères, elles sont dans l'obligation de s'imposer au Burundi au mois de mars prochain pour se qualifier. Un sacré défi en regard du niveau affiché depuis le début de ces éliminatoires.2. Burundi, 9 pts (+6). 3. Gabon, 7 pts (+2). 4. Soudan du Sud, 0 pt (-13).L'Afrique du Sud et le Nigeria ont fait match nul (1-1), samedi à Johannesburg dans le cadre de la 5eme journée des éliminatoires de la CAN 2019. Ce résultat arrange davantage les Super Eagles, qualifiés, que les Bafana Bafana qui devront éviter une défaite en Libye. >> Le résumé complet de la rencontre Le classement du groupe E :2. Afrique du Sud, 9 pts (+8). 3. Libye, 7 pts (+6), 4. Seychelles, 1 pt (-20).L'Ouganda a fini le travail, samedi devant son public à l'occasion de la 5eme journée des éliminatoires de la CAN 2019. Vainqueurs du Cap-Vert (1-0) grâce à un but de Patrick Kaddu (79eme), les Cranes ont pris les points nécessaires pour s'assurer la qualification. Ils disputeront l'an prochain leur seconde phase finale de rang, après avoir été absents entre 1978 et 2017. La Tanzanie est susceptible de les rejoindre dimanche, en cas de victoire au Lesotho. Le classement provisoire du groupe L :2. Tanzanie, 5 pts (-1). 3. Cap-Vert, 4 pts (-1). 4. Lesotho, 2 pts (-5).1) Cameroun2) Madagascar3) Egypte4) Tunisie5) Sénégal6) Maroc7) Nigeria8) Ouganda9) MaliIl convient de noter également que plusieurs sélections africaines ont également la possibilité de valider leur billet ce dimanche, à l’image du Burkina Faso, de l’Algérie, de la Guinée, de la Côte d’Ivoire, du Zimbabwe, de la RD Congo, ou encore de la Tanzanie. >> Coupe d’Afrique des Nations 2019 : le programme de dimanche