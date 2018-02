L1 - PSG / Alphonse Areola : « Ils vont vouloir prendre leur revanche »

Peu sollicité dimanche contre l’OM (3-0), Alphonse Areola se félicitait de la maîtrise du PSG. Mais avant de se projeter sur la réception du Real Madrid, le gardien parisien, qui admet être inquiet pour Neymar, pense au quart de Coupe de France face à Marseille dès mercredi.

DE L’UN DE NOS ENVOYES SPECIAUX AU PARC DES PRINCES

Alphonse Areola, quel est votre sentiment après la victoire du PSG sur Marseille dimanche (3-0) ?

Je me sens très bien, surtout ce soir (dimanche), dans un Clasico qu’on remporte. C’était un bon match collectivement et je me sentais bien individuellement. Je n’ai pas eu grand-chose à faire, mais j’ai été efficace.

Le PSG a laissé la sensation d’être en totale contrôle dans ce match…

On avait le match en main, on a joué notre jeu. On a fait tourner le ballon et on a été efficaces. On a été propres, offensivement et défensivement.

Etait-ce important de profiter de ce premier Clasico pour faire oublier l’échec à Madrid (3-1) ?

Bien sûr, surtout à la maison. Les supporters sont derrière nous et on essaie de répondre à chaque fois présents pour eux. On a été très bons. Ça nous tenait à coeur d’être combatifs pour nos supporters.

Areola : « Neymar ? C’est normal qu’on s’inquiète un peu »

Les supporters montent en puissance depuis leur retour…

Ça fait déjà deux saisons qu’ils sont revenus et c’est toujours du bonus pour nous quand on sait qu’ils sont derrière.

Vous projetez-vous déjà sur le match retour contre le Real Madrid dans une dizaine de jours ?

Il y a déjà le deuxième Clasico, on va bien récupérer. On sait qu’ils vont vouloir prendre leur revanche chez nous. A nous d’être encore plus forts.

Comment va Neymar, touché à la cheville gauche et sorti sur civière en fin de match ?

Ah, comment va Neymar ? Il s’est tordu la cheville, c’est normal qu’on s’inquiète un peu, parce que c’est un joueur important. On espère tous qu’il reviendra très vite.

Areola : « Neymar est là pour nous surpasser »

Avez-vous pu voir la zone blessée ?

C’était impressionnant à voir, elle était pas mal gonflée. Maintenant, je ne suis pas médecin, je ne sais pas dans combien de temps il reviendra. J’espère que ce sera le plus vite possible.

Quel est son rôle dans le vestiaire parisien ?

C’est un leader technique. Il est là pour nous surpasser, on doit se mettre à son niveau et c’est ce qu’on a fait.

Etes-vous particulièrement inquiet à son sujet ?

C’est sûr qu’on a de l’inquiétude. Mais tous les joueurs de l’équipe sont importants et on sait qu’on a la qualité pour pallier d’éventuelles blessures.