L1 - PSG : Adrien Rabiot, c'est 40 M€

Via un communiqué publié vendredi soir, le Paris Saint-Germain a tenu à démentir les informations évoquant un possible départ de Kylian Mbappé ou Neymar.

Le communiqué du PSG :

"Dans un article publié ce vendredi soir sur son site internet, L’Equipe ose affirmer que « le PSG est prêt à perdre Kylian Mbappé ou Neymar Jr pour éviter les sanctions (du fair-play financier) »…Au-delà de démentir avec la plus grande fermeté ces allégations totalement erronées, ridicules et uniquement de nature à recréer un climat de grandes tensions entre le Club et ce média, le Paris Saint-Germain s’interroge, une fois de plus, sur l’honnêteté intellectuelle de L’Equipe et les arrière-pensées de sa ligne éditoriale concernant le Paris Saint-Germain. Les exemples foisonnent d’un traitement dénué d’équilibre et qui ne vise qu’à répandre une atmosphère délétère. Dernier exemple en date, mercredi dernier, jour du match à Strasbourg, avec une « une » qui prétendait vendre un soi-disant « malaise Cavani ». Au passage, au vu du nombre colossal de « unes » qui lui sont consacrées chaque année par le quotidien sportif, signe de sa dimension extrêmement populaire, le Paris Saint-Germain est en droit de s’interroger sur la démarche quelque peu schizophrène de la rédaction de L’Equipe et de sa hiérarchie.À quatre jours du match qui l’attend à Belgrade en Ligue des champions, le Paris Saint-Germain invite sa communauté - supporters, partenaires, anciens joueurs… - à se rassembler plus que jamais autour du maillot Rouge et Bleu, de ses joueurs ainsi que des valeurs et des ambitions que le Club portera toujours avec fierté. Le soutien massif de nos fans sur les réseaux sociaux et dans nos tribunes nourrissent la force de Neymar Jr, Cavani, Mbappé et de tous nos joueurs. Face à la désinformation orchestrée par L’Equipe, et son acharnement à tenter de nuire à son image, le Paris Saint-Germain, club le plus populaire et le plus titré de France, réaffirme sa volonté d’avancer et de dialoguer uniquement avec les interlocuteurs de bonne foi."