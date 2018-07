L1 – PSG : A 40 ans, Gianluigi Buffon n’est pas rassasié

Après 17 ans passés à la Juventus, Gianluigi Buffon s’est engagé vendredi dernier avec le PSG. Et à en croire son discours devant la presse ce lundi, le portier de 40 ans est à Paris pour progresser et gagner encore. Sans pour autant se montrer obsédé par la Ligue des Champions.

Certains s’en offusquent, d’autres trouvent cela légitime : oui, l’arrivée de l’immense Gianluigi Buffon au Paris Saint-Germain soulève quelques questions. Et ce malgré son palmarès, notamment garni d’une Coupe du Monde, de neuf titres de champion d’Italie et de 176 sélections avec la Squadra Azzurra. Son âge est évidemment l’argument premier des sceptiques. A 40 ans, celui qui vient de passer 17 saisons à la Juventus Turin semblait sur le point de raccrocher les crampons il y a encore quelques mois. Finalement, le nouveau gardien parisien a décidé de se lancer un ultime défi dans un top club européen. Et pour juger les intentions de « Gigi », quoi de mieux que de l’écouter s’expliquer ?

Buffon : « Je deviendrai un meilleur gardien »

Présent à l’auditorium du Parc des Princes lundi après-midi, l’ancien portier de Parme a répondu aux différentes questions des journalistes. Avec une tendance nette qui s’est dégagée : Buffon est encore plein d’ambition et veut progresser encore. « Je deviendrai un meilleur gardien car je vais apprendre une nouvelle façon de jouer, a-t-il lâché. Je veux démontrer que je suis un très bon gardien ». Loin de lui l’idée d’arriver comme un roi, celui qui est l’un des plus grands monuments du football italien est arrivé accompagné de son charisme habituel, certes, mais surtout d’une grande humilité. En refusant de se placer au-dessus de Kevin Trapp et Alphonse Areola dans la hiérarchie : « Personne ne m’a dit que j’allais être titulaire (…) J’ai toujours gagné le droit d’être titulaire sur le terrain. C’est ça le sport, c’est ça la compétition ». Humble mais plus compétiteur que jamais, Buffon.

Al Khelaïfi : « Il a choisi Paris parce qu’il veut encore gagner beaucoup de trophées »

A ce sujet, le quête de la Ligue des Champions a été présentée par beaucoup comme l’objectif numéro un du natif de Toscane. Et pour cause, la Coupe aux grandes oreilles est LE trophée majeur qu’il manque au finaliste malheureux des éditions 2003, 2015 et 2017. Mais Buffon a prévenu. « Gagner la Ligue des Champions ? Ce n’est pas l’obsession du PSG, c’est tout simplement un trophée intéressant. Ce serait de la folie d’y penser tout de suite (…) C’est le projet humain et sportif qui m’a attiré. Ce n’est pas la quête de la Ligue des Champions. » Pour autant, « Gigi » n’a pas mis de coté sa soif de titres, comme l’a confirmé Nasser Al-Khelaïfi : « Il a choisi Paris parce qu’il veut encore gagner beaucoup de trophées ». A 40 ans, le vétéran Gianluigi Buffon voit encore haut et – étant donné la patience qu’il affiche – loin.