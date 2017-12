L1 - OM / Rudi Garcia : « On ne sera pas à 100% pendant 90 minutes »

Rudi Garcia se méfie de Saint-Etienne que l’OM accueille ce dimanche soir au Vélodrome (21h00). L’entraîneur marseillais espère aussi que son équipe arrivera à tenir le coup physiquement alors qu’elle enchaîne les matchs depuis quelques semaines.

Rudi Garcia, comment abordez-vous ce match contre Saint-Etienne ? Saint-Etienne n’est pas en confiance, mais cela rend l’équipe dangereuse. Ils sont treizièmes, ils aspirent à être plus haut. Le coach qui a démarré la saison est parti. Je connais bien le nouveau coach, Julien Sablé, et je l’apprécie particulièrement. Il faudra être sérieux, à 100% de nos capacités du moment parce que je vous rappelle quand même que ce sera notre septième match de la série de dix. Il faut s’attendre à ne pas être à 100% pendant 90 minutes, par contre on sera à 100% pendant une partie du match et il faudra faire la différence pour gagner à ce moment-là. Vous jouerez après Lyon et Monaco, est-ce que ça changera quelque chose de connaître leurs résultats ? Non, je ne pense pas. Cela ne change rien. Quels que soient leurs résultats, on jouera pour gagner. Garcia : « Payet va revenir » Rémy Cabella est privé de match, pourquoi ? C’était une décision du club, c’est contractuel. On n’était pas contre son départ, car j’avais beaucoup de joueurs dans son profil. Il n’y a pas d’option d’achat donc il sera de retour à l’OM dès la saison prochaine. Dimitri Payet était remplaçant jeudi, est-ce que la hiérarchie peut changer à son poste ? On a ménagé Dimitri jeudi, ça lui a fait du bien, quand il est rentré il a été très bien. Je l’ai trouvé très actif. Il va revenir dans l’équipe. On a besoin de Dimitri à son meilleur niveau et il va petit à petit le retrouver. A Montpellier, c’était un peu plus dur mais pas uniquement pour lui. C’est très dur de jouer contre un mur, une équipe qui défend très bien et qui évolue en contre. Garcia : « Luiz Gustavo est un monsieur » Pouvez-vous nous parler de l’importance prise par Luiz Gustavo dans votre équipe ? Luiz commence à parler français. Il a du charisme, en plus d’être un immense joueur sur le terrain, c’est un monsieur dans le vestiaire. Il est important, c’est pour ça qu’on a du mal à s’en passer. Zambo nous fait aussi du bien, avec Luiz on est costaud sur le plan défensif. Je suis ravi, il a progressé en confiance, tous les matchs il grandit. Après il y a encore beaucoup de travail avec lui, car il n’a pas fait de centre de formation. Avez-vous déjà avancé sur certaines pistes pour le Mercato d’hiver ? Andoni (Zubizarreta) pourra venir vous en parler si vous le souhaitez, mais ce n’est pas le sujet.