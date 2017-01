L1 - OM / Rudi Garcia : « Garder le moral et se remettre au boulot »

Comme contre Monaco la semaine dernière (1-4), Rudi Garcia n’a pas voulu accabler ses joueurs après la défaite de Marseille à Lyon dimanche (3-1). Pour l’entraîneur de l’OM, qui reste optimiste pour l’avenir, tout est question de détails et d’expérience.

Rudi Garcia, ressortez-vous de la défaite de Marseille contre Lyon dimanche (3-1), avec le même sentiment que la semaine dernière contre Monaco (1-4) ?

Pas du tout. Déjà parce qu’on était à l’extérieur. On a fait une bonne entame, mais ce match-là se joue à des détails. Pour être clair, on a joué deux grosses équipes, qui sont meilleures que nous. Mais malgré ça, on prend un but à moins de cinq minutes de la pause, là où on doit se montrer plus solides. Les moments-clés, on ne les gère pas encore avec assez d’expérience et c’est un peu normal. On avait un très jeune milieu de terrain ce soir (dimanche), il ne dépassait pas les 21 ans de moyenne d’âge. Quand on revient à 2-1, qu’on sent que Lyon commence à douter et qu’il est tout à fait possible de revenir au moins avec un nul, ce qui aurait été plutôt bien, on fait un énorme cadeau et on perd le match.

Avez-vous la sensation d’avoir toujours du mal à trouver un équilibre, tant vous vous jetez à l’offensive ?

Moins aujourd’hui. On avait décidé de presser le premier quart d’heure, ce qu’on a fait. On avait décidé ensuite d’être beaucoup plus compacts et solides, de ne pas leur offrir trop de profondeur. On a peut-être trop reculé, mais encore une fois, le but qu’on prend, c’est de notre faute. Il y a le talent de Mathieu Valbuena, mais il y aussi le fait de ne pas fermer le pied fort d’un joueur comme ça. Ce sont des choses qu’on sait, qu’on voit, des détails qui coûtent cher. Mais les deuxième et troisième buts lyonnais, il y a des passes décisives des Marseillais. C’est difficile de prendre au moins un point à l’extérieur avec ce genre de constat.

Est-il trop compliqué avec ce groupe de viser plus haut, au classement et dans le jeu ?

Pour l’instant, les faits le démontrent, c’est simple. Il faut que le groupe continue à être confiant, on a plein de matchs jusqu’à la fin de saison. Avec deux défaites, on régresse au classement, ça se resserre. Il va falloir vite repartir de l’avant et battre Montpellier à domicile. On va jouer cinq matchs en quinze jours, comme beaucoup d’équipes. Il faudra être prêt, garder le moral et se remettre au boulot. Et surtout tout mettre sur le terrain vendredi pour l’emporter.